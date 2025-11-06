CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto hangi numaralar kazandı 6 Kasım Perşembe?

Süper Loto hangi numaralar kazandı 6 Kasım Perşembe?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 6 Kasım Perşembe tarihli şanslı numaraları, şans oyunları severler tarafından merak ediliyor. Bu hafta kazanacak şanslı kişiye vereceği 32 milyon 754 bin TL'lik büyük ikramiye ile herkesin hayallerini süsleyen Süper Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günlerine renk katmaya devam ediyor. Peki 6 Kasım Perşembe Süper Loto hangi numaralar çekildi? İşte Süper Loto'nun talihlisi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto hangi numaralar kazandı 6 Kasım Perşembe?

Milli Piyango İdaresi'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto, haftada üç kez noter huzurunda çekilerek milyonlarca insanı ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1'den 60'a kadar sayılar arasından 6 tanesi seçilerek 10 TL'ye bu numaraları oynayan şans oyunu severler, en az 2 doğru tahmin yapmaları halinde ödül alabiliyor. 6 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte zengin olma hayali kuranlar için Süper Loto şanslı numaraları derledik.

6 KASIM PERŞEMBE SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi'nin 6 Kasım Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazanan şanslı numaralar haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO 4 KASIM KAZANAN NUMARALAR

10 - 11 - 26 - 46 - 54 - 60

Süper Loto sonuçları 6 Kasım

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI
DİĞER
Beşiktaş’ın yıldızına teklif kapıda! Suudi Arabistan ekibi temasa geçti
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon...
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 14:30
Kartal 3 eksikle çalıştı Kartal 3 eksikle çalıştı 14:20
12. haftanın hakemleri açıklandı! 12. haftanın hakemleri açıklandı! 14:00
Trabzonspor’a Batagov şoku! Trabzonspor’a Batagov şoku! 13:52
Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali 13:41
Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! 12:13
Daha Eski
Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? 11:37
Sporting Braga - Genk maçı detayları! Sporting Braga - Genk maçı detayları! 11:31
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! 11:26
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:19
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! 11:13
8. harika 8. harika 02:55