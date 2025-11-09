CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? - SÜPER LOTO SORGULAMA

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? - SÜPER LOTO SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 9 Kasım Pazar çekilişi, şans oyunları meraklılarının gündeminde. Bu haftanın kazananı, tam 42 milyon 570 bin TL’lik dev ikramiye ile hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayacak. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişler, her hafta olduğu gibi heyecan dolu anlara sahne oluyor. Peki, 9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuçları

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? - SÜPER LOTO SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto, haftada üç kez noter huzurunda çekilerek milyonlarca insanı ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1'den 60'a kadar sayılar arasından 6 tanesi seçilerek 10 TL'ye bu numaraları oynayan şans oyunu severler, en az 2 doğru tahmin yapmaları halinde ödül alabiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper Loto ne kadar devretti? 9 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte zengin olma hayali kuranlar için Süper Loto şanslı numaraları derledik.Milli Piyango İdaresi'nin 6 Kasım Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi.

9 KASIM PAZAR SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

9 Kasım Pazar günü açıklanacak Süper Loto sonuçları, akşam saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

Süper Loto sonuçları 9 Kasım

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek!
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi!
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
F.Bahçe'den forvet operasyonu!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Lazio maçı detayları! Inter-Lazio maçı detayları! 13:59
Roma-Udinese maçı ne zaman? Roma-Udinese maçı ne zaman? 13:51
UEFA'dan G.Saray paylaşımı! UEFA'dan G.Saray paylaşımı! 13:44
Genoa-Fiorentina maçı ne zaman? Genoa-Fiorentina maçı ne zaman? 13:43
Bologna-Napoli maçı ne zaman? Bologna-Napoli maçı ne zaman? 13:36
Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? 13:27
Daha Eski
China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! 12:42
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 12:24
F.Bahçe'den 10 Kasım paylaşımı! F.Bahçe'den 10 Kasım paylaşımı! 12:22
Djokovic ATP Finalleri'nden çekildi Djokovic ATP Finalleri'nden çekildi 12:13
Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 12:11
Günün maçlarında VAR hakemleri açıklandı! Günün maçlarında VAR hakemleri açıklandı! 12:04