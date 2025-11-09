Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? - SÜPER LOTO SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto, haftada üç kez noter huzurunda çekilerek milyonlarca insanı ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1'den 60'a kadar sayılar arasından 6 tanesi seçilerek 10 TL'ye bu numaraları oynayan şans oyunu severler, en az 2 doğru tahmin yapmaları halinde ödül alabiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper Loto ne kadar devretti? 9 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte zengin olma hayali kuranlar için Süper Loto şanslı numaraları derledik.Milli Piyango İdaresi'nin 6 Kasım Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi.

9 KASIM PAZAR SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

9 Kasım Pazar günü açıklanacak Süper Loto sonuçları, akşam saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.