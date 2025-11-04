CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi! 4 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 4 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da yaşayan vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde su kesintisi yaşandığını bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 4 Kasım 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında şehir genelinde farklı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. BUSKİ’nin açıklamasına göre, kesintiler Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinin belirli mahallelerinde etkili olacak. Peki, 4 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 08:52 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 08:53
Bursa BUSKİ su kesintisi! 4 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 4 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), bakım-onarım çalışmaları ve yeni altyapı bağlantıları nedeniyle şehir genelinde kontrollü su kesintisi uygulandığını duyurdu. Bursa BUSKİ su kesintisi 4 Kasım duyurusuna göre, çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması planlanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su depolarını kontrollü kullanmaları önerildi. BUSKİ, tüm gelişmeleri resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak. "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı gün boyunca güncellenecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4 Kasım Bursa su kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da, BUSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 4 Kasım tarihinde bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi uygulanıyor. Özellikle merkez ilçe olan Osmangazi başta olmak üzere Nilüfer, Yıldırım gibi bölgelerde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Bursa su kesintisi

