Haberler Haberler KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025: TÜİK (TEFE-ÜFE) kira zammı yüzde kaç oldu?

Kasım ayı kira zammı hesaplama 2025 için milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki aya ait TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranlarını açıklıyor. Bu veriler, hem konut hem de işyeri kira artış oranlarının belirlenmesinde temel ölçüt olarak kullanılıyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarında uygulanan %25’lik tavan zam sınırı sona erdiği için, artık kira artış oranı tamamen TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Peki, Kasım ayı kira zammı nasıl hesaplanır? TÜİK (TEFE-ÜFE) kira zammı kaç oldu?

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 10:08
KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA | Kasım 2025 kira artış oranı hesaplama gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi, TÜİK Kasım 2025 kira zammı oranının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025 Kasım ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK Kasım 2025 kira zammı oranı ve TEFE-ÜFE verileri hakkında detayları araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim 2025 enflasyon verileri, Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kişiler için bağlayıcı olacak. Konut ve işyeri kiralarında uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Geçmiş dönemde %25 kira artış sınırı bulunuyordu, ancak bu uygulama Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Dolayısıyla Kasım 2025'te tüm kira artışları TÜİK'in açıkladığı TÜFE 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenecek. Peki, Kasım ayı kira zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Temmuz 2024'te sona eren %25'lik tavan uygulamasının ardından, kira artış oranları artık tamamen 12 aylık ortalama TÜFE oranına bağlı. Bu oran hem konut hem de işyerleri için geçerli. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde, TÜFE ortalaması %38 civarlarında bekleniyor. Bu durumda Kasım ayında yapılacak kira zam oranı da yaklaşık bu seviyede olacak.
💡 Kira zammı örnek hesaplama:
Kira bedeli 15.000 TL olan bir kiracı, TÜFE ortalaması %38 olduğunda:
15.000 × 0.38 = 5.700 TL artış ödeyerek yeni dönemde 20.700 TL kira verecek.
Bu oran, yasal sınırı oluşturduğu için ev sahibi bu değerin üzerine çıkamıyor. TÜİK verileri açıklandığında, Kasım 2025 ev ve işyeri kira artış oranı netleşecek.

