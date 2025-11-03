CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
3 Kasım MasterChef'te oyunu hangi takım kazandı? MasterChef 3 Ekim yeni bölüm izle!

3 Kasım MasterChef'te oyunu hangi takım kazandı? MasterChef 3 Ekim yeni bölüm izle!

MasterChef Türkiye’de 3 Kasım 2025 akşamı izleyiciler yine ekrana kilitlendi. Yarışmacılar, kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Her biri yaratıcılığını ve teknik becerilerini ortaya koyarken, şeflerin değerlendirmeleri an be an merak konusu oldu. Zorlu etapta zaman zaman gerilim yükseldi, ancak aynı zamanda harika tabaklar da ortaya çıktı. Gecenin sonunda jüri, performansıyla fark atan takımı seçti. Peki, 3 Kasım 2025 MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? İşte o bölümün detayları…

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 12:28
3 Kasım MasterChef'te oyunu hangi takım kazandı? MasterChef 3 Ekim yeni bölüm izle!

3 Kasım 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümü, haftanın takım oyunu ile büyük bir heyecan yaşattı. Yarışmacılar, kazanmak için mutfakta tüm yeteneklerini konuşturdu. Şefler tarafından belirlenen özel menü kapsamında yarışmacılar birbirinden iddialı tabaklar hazırladı. Zaman zaman stresli anlar yaşansa da mücadele oldukça keyifli geçti. Gecenin sonunda, hem lezzeti hem de sunumuyla ön plana çıkan yarışmacılar seçildi. Takım seçimleriyle birlikte MasterChef mutfağında yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları da belli oldu. İzleyiciler, "MasterChef 3 Kasım 2025 takım oyununu kim kazandı?" ve "Mavi – kırmızı takım kadroları nasıl oluştu?" sorularına yanıt arıyor. İşte haftanın MasterChef Türkiye bölümüne dair öne çıkan anlar, ve takım detayları…

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takımları belli oldu. MasterChef'te bu hafta mavi takım kaptanı Furkan oldu.

MAVİ TAKIM

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

2 Kasım MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Devamını Oku BUNU DA OKU

