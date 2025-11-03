3 Kasım MasterChef'te oyunu hangi takım kazandı? MasterChef 3 Ekim yeni bölüm izle!

3 Kasım 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümü, haftanın takım oyunu ile büyük bir heyecan yaşattı. Yarışmacılar, kazanmak için mutfakta tüm yeteneklerini konuşturdu. Şefler tarafından belirlenen özel menü kapsamında yarışmacılar birbirinden iddialı tabaklar hazırladı. Zaman zaman stresli anlar yaşansa da mücadele oldukça keyifli geçti. Gecenin sonunda, hem lezzeti hem de sunumuyla ön plana çıkan yarışmacılar seçildi. Takım seçimleriyle birlikte MasterChef mutfağında yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları da belli oldu. İzleyiciler, "MasterChef 3 Kasım 2025 takım oyununu kim kazandı?" ve "Mavi – kırmızı takım kadroları nasıl oluştu?" sorularına yanıt arıyor. İşte haftanın MasterChef Türkiye bölümüne dair öne çıkan anlar, ve takım detayları…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE HANGİ TAKIM KAZANDI?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takımları belli oldu. MasterChef'te bu hafta mavi takım kaptanı Furkan oldu.

MAVİ TAKIM

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış