Haberler Haberler 2 Kasım MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

2 Kasım MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de 2 Kasım 2025 akşamı izleyiciler yine ekrana kilitlendi. Haftanın en önemli bölümlerinden biri olan kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Her biri yaratıcılığını ve teknik becerilerini ortaya koyarken, şeflerin değerlendirmeleri an be an merak konusu oldu. Zorlu etapta zaman zaman gerilim yükseldi, ancak aynı zamanda harika tabaklar da ortaya çıktı. Gecenin sonunda jüri, performansıyla fark yaratan ismi haftanın mavi takım kaptanı olarak seçti. Ardından gerçekleştirilen takım seçimiyle mavi ve kırmızı takım kadroları netleşti. Peki, 2 Kasım 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl şekillendi? İşte o unutulmaz bölümün detayları…

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 08:58
2 Kasım MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

2 Kasım 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümü, haftanın kaptanlık oyunu ile büyük bir heyecan yaşattı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfakta tüm yeteneklerini konuşturdu. Şefler tarafından belirlenen özel menü kapsamında yarışmacılar birbirinden iddialı tabaklar hazırladı. Zaman zaman stresli anlar yaşansa da mücadele oldukça keyifli geçti. Gecenin sonunda, hem lezzeti hem de sunumuyla ön plana çıkan yarışmacı haftanın kaptanı seçildi. Takım seçimleriyle birlikte MasterChef mutfağında yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. İzleyiciler, "MasterChef 2 Kasım 2025 kaptanlık oyununu kim kazandı?" ve "Mavi – kırmızı takım kadroları nasıl oluştu?" sorularına yanıt arıyor. İşte haftanın MasterChef Türkiye bölümüne dair öne çıkan anlar, kaptan ve takım detayları…

MasterChef 2 Kasım son bölümü izlemek için tıklayınız.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takımları belli oldu. MasterChef'te bu hafta mavi takım kaptanı Furkan oldu.

MAVİ TAKIM

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

