Ekim enflasyon beklentisi 2025! TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur?

Ekim enflasyon beklentisi 2025! TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur?

Ekonomide gözler TÜİK’e çevrildi. “TÜİK Ekim 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir? Ekonomistlerin tahminine göre, Ekim ayında aylık enflasyon %2,2 – %2,4 aralığında, yıllık enflasyon ise %31 – %32 seviyelerinde gerçekleşebilir. Bu veriler, Kasım ayı ekonomik planlamaları, maaş artışları ve Merkez Bankası enflasyon hedefleri açısından belirleyici olacak. Peki, TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 09:44
Ekim enflasyon beklentisi 2025! TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur?

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca vatandaş, memur ve emekli tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, memur maaş zammı, emekli aylıkları ve kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve gıda enflasyonunun yükselişi nedeniyle Ekim ayında enflasyonun yüksek seyredeceğini tahmin ediyor. Peki, Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon ne olur? Detaylar haberimizde...

EKİM AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK takvimine göre Ekim 2025 enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON NE OLUR?

Ekonomistlerin beklentilerine göre Ekim ayında aylık enflasyon %2,3 civarında, yıllık enflasyon ise %31,5 – %32 bandında olabilir. Bu oran, Kasım ve Aralık zam hesaplamaları açısından büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, memur maaş zammı, emekli aylıkları ve kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek.

👉Piyasa katılımcıları anketine göre Ekim ayında enflasyonun %2,3 civarında artması, yıllık oranın ise %31,7 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve gıda enflasyonunun yükselişi nedeniyle Ekim ayında enflasyonun yüksek seyredeceğini tahmin ediyor.

Ekim 2025 enflasyon tahmini

TCMB EKİM 2025 PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI

TCMB'nin anketine göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ankete kıyasla yükseldi. Önceki anket döneminde yüzde 29,86 olarak belirlenen yıl sonu enflasyon beklentisi, bu dönem için %31,77 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi de artış gösterdi. Önceki anket döneminde yüzde 22,25 olan beklenti, bu dönemde yüzde 23,26 olarak kaydedildi.

Aynı şekilde 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yükseldi. Önceki dönem yüzde 16,78 iken, yeni anket döneminde %17,36 olarak belirlendi.

Bu veriler, piyasa katılımcılarının orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Ekonomistler, bu artışın faiz politikaları ve ekonomik planlama açısından önemli sinyaller taşıdığını belirtiyor.

Ekim 2025 enflasyon tahmini

EYLÜL 2025 ENFLASYON ORANLARI (TÜİK VERİLERİ)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, enflasyonun aylık ve yıllık değişimini gözler önüne seriyor:

  • Aylık değişim: Eylül ayında TÜFE bir önceki aya göre %3,23 arttı.
  • Yılbaşından bugüne (Aralık 2024'e göre) değişim: %25,43 artış kaydedildi.
  • Yıllık değişim: Geçen yılın aynı ayına göre TÜFE %33,29 artış gösterdi.
  • 12 aylık ortalama: Yüzde 38,36 artış ile uzun dönemli fiyat artış trendi gözlendi.

Bu rakamlar, özellikle gıda, enerji ve kira kalemlerinde yaşanan yükselişlerin, tüketici fiyatlarını ciddi şekilde etkilediğini ortaya koyuyor. Ekonomistler, Eylül enflasyon rakamlarının Ekim beklentilerini ve yıl sonu enflasyon projeksiyonlarını şekillendireceğini belirtiyor.

Ekim 2025 enflasyon tahmini

EKİM ENFLASYONU NE OLACAK? BEKLENTİLER VE ANALİZLER

Eylül verileri sonrasında piyasa katılımcıları ve ekonomistler, Ekim 2025 enflasyonunun nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor. TCMB anketi ve Eylül TÜFE verileri birlikte değerlendirildiğinde, Ekim ayında aylık enflasyonun %2,5 civarında, yıllık enflasyonun ise %33'ün üzerinde olabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmeler, memur ve emekli maaşları, kira artışları ve Merkez Bankası faiz kararları açısından kritik öneme sahip. Aynı zamanda yatırımcılar ve ekonomistler, fiyat istikrarını sağlamak için piyasa beklentilerini yakından takip ediyor.

ENFLASYON TRENDİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi ve TÜİK'in Eylül 2025 TÜFE verileri, enflasyonun yükseliş trendinde olduğunu net biçimde gösteriyor. Piyasa uzmanları, hem kısa hem uzun vadeli beklentilerin arttığını ve bu durumun ekonomik kararlar ve politika belirlemeleri üzerinde etkili olacağını vurguluyor.

