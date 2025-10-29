FED faiz kararı ekonomik piyasaları doğrudan etkiler. FED faizi indirirse altın yükselir mi? Borsa ve Euro nasıl etkilenir? Dolar ne olur? gibi sorular yatırımcıların gündeminde. Faiz indirimi, doların zayıflamasına yol açtığı için altına yatırım ilgisini artırır. Borsalar ise ucuz kredi ve artan tüketici harcamaları sayesinde genellikle pozitif tepki verir. Euro/Dolar paritesi ise faiz farkının kapanmasıyla birlikte değer kazanabilir, döviz piyasasında hareketlilik artar. Vatandaşlar, FED faizi düşürürse altın fiyatları da düşer mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, FED faizi indirirse altın yükselir mi? Faiz düşerse borsa ve euro düşer mi? Dolar ne olur?

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE DOLAR NE OLUR?

Faiz indirimi genellikle doların değer kaybetmesine neden olur. Doların zayıflaması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirir. Bu nedenle altın fiyatları yükselir, talep artar ve küresel piyasalarda değer kazanır. Borsa tarafında ise düşük faiz ortamı şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürür, tüketici harcamalarını artırır ve ekonomik büyümeyi destekler. Bu durum hisse senedi piyasalarında pozitif hareketlilik yaratır ve borsa endekslerini yukarı çeker.

FAİZ DÜŞERSE EURO NE OLUR?

Döviz piyasasında ise Euro, dolar karşısında değer kazanabilir. Faiz farkının kapanması ve doların değer kaybı, Euro/Dolar paritesinin yükselmesine yol açar. Aynı şekilde diğer para birimlerinde de oynaklık artabilir. Sonuç olarak, FED'in faiz indirimi kararı altın ve Euro'nun yükselmesine, borsa endekslerinin pozitif seyretmesine, ve doların değer kaybetmesine neden olur. Yatırımcılar bu hareketliliği dikkate alarak portföylerini ve stratejilerini şekillendirmeye çalışır.

FAİZ DÜŞERSE BORSA YÜKSELİR Mİ?

Borsa tarafında ise faiz indirimi genellikle pozitif karşılanır. Düşük faizli ortam, şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürür, yatırım ve tüketici harcamalarını artırır ve ekonomik büyümeyi destekler. Sonuç olarak borsa endeksleri yükselir, piyasada genel bir iyimserlik hakim olur.