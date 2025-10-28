CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dersim Spor-Fethiyespor maçı CANLI izle! ZTK Dersim Spor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi, kanalda?

Dersim Spor-Fethiyespor maçı CANLI izle! ZTK Dersim Spor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi, kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Dersim Spor ile Fethiyespor 28 Ekim Salı günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler bu önemli kupa maçını merakla bekliyor. Maç, Dersim ekibinin ev sahipliğinde yapılacak. Peki, Dersim Spor – Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ZTK canlı yayın bilgileri!

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 09:08
Dersim Spor-Fethiyespor maçı CANLI izle! ZTK Dersim Spor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi, kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kapsamında oynanacak olan Dersim SporFethiyespor karşılaşması 28 Ekim Salı günü yapılacak. Futbolseverler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Her iki takım da Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak istiyor. Dersim Spor ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Fethiyespor deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki, Dersim Spor- Fethiyespor maçı sata kaçta, hangi kanalda? Şu an için TFF veya yayıncı kuruluş tarafından resmi bir kanal bilgisi paylaşılmadı. Yayın hakkına sahip platformlardan biri olan A Spor veya TFF YouTube kanalı üzerinden canlı yayın ihtimali bulunuyor. Peki, ZTK Dersim Spor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi, kanalda?

Dersim Spor-Fethiyespor maçını takip etmek için tıklayınız.

DERSİM SPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Ekim Salı günü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Dersim Spor ile Fethiyespor karşı karşıya geliyor. Maç saat 13:30'da başlayacak.

DERSİM SPOR FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu an için TFF veya yayıncı kuruluş tarafından resmi bir kanal bilgisi paylaşılmadı. Yayın hakkına sahip platformlardan biri olan A Spor veya TFF YouTube kanalı üzerinden canlı yayın ihtimali bulunuyor.

DERSİM SPOR-FETHİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

