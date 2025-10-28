Dersim Spor-Fethiyespor maçı CANLI izle! ZTK Dersim Spor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi, kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kapsamında oynanacak olan Dersim Spor – Fethiyespor karşılaşması 28 Ekim Salı günü yapılacak. Futbolseverler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Her iki takım da Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak istiyor. Dersim Spor ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Fethiyespor deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki, Dersim Spor- Fethiyespor maçı sata kaçta, hangi kanalda? Şu an için TFF veya yayıncı kuruluş tarafından resmi bir kanal bilgisi paylaşılmadı. Yayın hakkına sahip platformlardan biri olan A Spor veya TFF YouTube kanalı üzerinden canlı yayın ihtimali bulunuyor. Peki, ZTK Dersim Spor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi, kanalda?

DERSİM SPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DERSİM SPOR FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

