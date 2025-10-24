CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Survivor 2026 ilk yarışmacı belli oldu! Survivor'ın ilk yarışmacısı kim oldu?

Survivor 2026 ilk yarışmacı belli oldu! Survivor'ın ilk yarışmacısı kim oldu?

Survivor 2026 için beklenen ilk isim nihayet belli oldu. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı duyurdu ve hayranlarını şoke etti. Birçok kişi, Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı kim? sorusunun cevabını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 15:40
Survivor 2026 ilk yarışmacı belli oldu! Survivor'ın ilk yarışmacısı kim oldu?

Survivor 2026 Ünlüler All Star konsepti için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı, efsanevi sezonun ilk yarışmacısını açıkladı. Yıllar önce Popstar Türkiye ile hafızalara kazınan ve güçlü sesiyle tanınan Popstar Bayhan, iddialı bir dönüş yaparak Survivor adasına adım atıyor. Bayhan'ın adadaki performansı ve yeni sezonun diğer All Star isimleri ne zaman belli olacak? Survivor'ın ilk yarışmacısı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR'IN İLK YARIŞMACISI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı, efsanevi sezonun ilk yarışmacısını açıkladı. Yıllar önce Popstar Türkiye ile hafızalara kazınan ve güçlü sesiyle tanınan Popstar Bayhan, iddialı bir dönüş yaparak Survivor adasına adım atıyor.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan'ın Türkiye genelinde tanınması, 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmada sergilediği farklı yorumu ve kendine has sahne duruşuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve özellikle halk oylarında büyük destek gördü. Yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal Edemiyorum" gibi albümler çıkararak müzik kariyerini sürdürdü.

Survivor 2026 Macerası

Bayhan, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına, alışılmışın dışında bir formatta geri dönüyor.

  • Acun Ilıcalı'nın Duyurusu: Yapımcı Acun Ilıcalı, Bayhan'ın Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılan ilk isim olduğunu sosyal medya üzerinden, "İlk yarışmacımız olan Bayhan'a başarılar diliyorum" notuyla açıkladı.

  • Beklenti: Güçlü karakteri ve sakin duruşuyla bilinen Bayhan'ın, Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu şartlarında nasıl bir performans sergileyeceği ve özellikle Popstar yarışmasındaki gibi duygusal anlarıyla izleyicileri etkileyip etkilemeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

