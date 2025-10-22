Japonya’ya nasıl gidilir? Japonya vize istiyor mu? Japonya’ya vizesiz seyahat mümkün mü? Japonya ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

Uzak Doğu'nun teknolojisiyle, kültürüyle ve gelenekleriyle dikkat çeken ülkesi Japonya, her yıl binlerce Türk turistin ilgisini çekiyor. Ancak birçok kişi seyahat planı yapmadan önce "Japonya'ya nasıl gidilir?", "Japonya vize istiyor mu?" ve "Japonya'ya vizesiz gidilebilir mi?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Birçok kişi, Japonya'ya vizesiz gidilip gidilemeyeceğini araştırıyor. Japonya'ya gitmeden önce bilmeniz gerekenler neler? Japonya'ya direkt uçuş var mı, konaklama nasıl yapılmalı, toplu taşıma ücretli mi? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

JAPONYA'YA NASIL GİDİLİR?

Türkiye'den (İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden) Japonya'nın ana havalimanlarına direkt veya aktarmalı uçuşlar bulunmaktadır. Türk Hava Yolları (THY) genellikle direkt seferler düzenlerken, aktarmalı seçenekler (örneğin Doha, Seul veya Dubai üzerinden) daha uygun fiyatlı olabilir.

TÜRKİYE'DEN JAPONYA UÇUŞU NE KADAR SÜRÜYOR?

Direkt uçuşlar yaklaşık 11 saat sürmektedir. Aktarmalı uçuşlar bu süreyi uzatabilir. Tokyo (Narita - NRT veya Haneda - HND) ve Osaka (Kansai - KIX) en popüler varış noktalarıdır.

JAPONYA VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlarımız 3 ay süreyle vizeden muaftır. Öte yandan, Japonya'ya uzun süre ikamet etmek ve çalışmak amacıyla seyahat edecek vatandaşlarımızın, Türkiye'den ayrılmadan önce mutlak suretle statülerine uygun vize almaları gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

GİRİŞTE DİKKAT

Vize muafiyeti olsa bile, ülkeye girişte pasaport kontrolünde memurlar tarafından seyahat amacınız, kalış süreniz ve dönüş biletiniz hakkında sorular sorulabilir. Cevaplarınızın tutarlı olması önemlidir.

JAPONYA PARA BİRİMİ NEDİR?

Japonya para birimi Japon Yeni (¥ / JPY)'dir.

JAPONYA PAHALI MI?

Japonya, dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olarak bilinir. Bütçenizi kontrol altında tutmak için uygun fiyatlı restoranları tercih etmek ve toplu taşıma indirim kartlarını kullanmak önemlidir.

JAPONYA'DA ULAŞIM

JR Pass (Japan Rail Pass): Yabancı turistlere özel olarak sunulan bu kart, belirli bir süre (7, 14 veya 21 gün) boyunca sınırsız tren (Shinkansen dahil) ve bazı otobüs/feribot hatlarında seyahat imkanı sunar. Japonya'ya gitmeden önce yurt dışından (yetkili acentelerden) temin edilmesi ve varışta aktive edilmesi gerekir.

Şehir İçi Ulaşım: Metro ve tren ağları inanılmaz derecede gelişmiştir. Renk kodlaması ve tabelalarla yön bulmak kolay olsa da ilk başta karmaşık gelebilir. Suica veya Pasmo gibi IC kartları (otomatlarda veya gişelerde doldurulabilen) almak, nakit ödeme yapmaktan çok daha pratiktir.

❗Özellikle büyük şehirler dışındaki bölgelerde İngilizce bilen kişi sayısı az olabilir. Temel Japonca ifadeleri öğrenmek büyük kolaylık sağlar.

❗Japon kültürü, nezaket ve saygı üzerine kuruludur. Kamusal alanlarda (özellikle trenlerde) sessiz olmak, tapınak ve türbelerde saygılı giyinmek (omuzları ve dizleri örtmek) önemlidir.

❗Japonya'da bahşiş verme kültürü yoktur. Bahşiş vermek garsonları veya hizmet sektöründeki çalışanları rahatsız edebilir.

JAPONYA'YA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

İlkbahar (Mart Sonu - Nisan Başı): Ünlü Sakura (Kiraz Çiçeği) mevsimidir ve en popüler zamandır.

Sonbahar (Ekim - Kasım): Hava sıcaklıkları idealdir ve Koyo (Sonbahar yaprakları) renkleri muhteşemdir.