Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler

Canlı altın fiyatları | 26 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Ekonomi dünyasında gözler Borsa İstanbul’dan gelen rekor yükseliş haberine çevrildi. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 2,3 oranında sert bir artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte altının kilogramı 6 milyon 681 bin lira seviyesine tırmandı. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 676 dolar bandına çıkması iç piyasada "gram altın ne kadar" ve "çeyrek altın bugün kaç TL" sorularını yeniden gündeme taşıdı. İşte 26 Mart 2026 güncel Kapalıçarşı altın fiyatları, işlem hacmi detayları ve anlık canlı altın kuru takibi verileriyle piyasalardaki son durum.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:53
Canlı altın fiyatları | 26 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasası, yatırımcısına son dönemin en güçlü yükselişlerinden birini sundu. Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogramı, dünkü 6 milyon 530 bin liralık kapanışının ardından rotasını hızla yukarı çevirerek 6 milyon 681 bin liradan günü tamamladı. Gün içerisinde en düşük 6 milyon 440 bin lirayı gören altın, yoğun taleple birlikte 6 milyon 770 bin lira seviyelerine kadar tırmanarak dikkat çekici bir hacim oluşturdu. Altın piyasasında günlük işlem hacminin 35 milyar lirayı aşması, "güvenli liman" arayışındaki yatırımcının ilgisini bir kez daha kanıtladı. Özellikle gram altının serbest piyasada 6 bin 500 TL barajını zorlaması, Kapalıçarşı altın fiyatları üzerinde hareketli bir gün yaşanmasına neden oldu. 26 Mart 2026 tarihli tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış rakamları ve detayları sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.440,79 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.441,59 TL

26 MART PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,35 (Alış) - 44,37 (Satış)

◼EURO: 51,36 (Alış) - 51,49 (Satış)

◼STERLİN: 59,35 (Alış) - 59,45 (Satış)

Canlı altın fiyatları 26 Mart Perşembe

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 554 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 554 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,93, bileşik getirisi yüzde 42,71 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2326, satışta 44,4099 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 159,112 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 96,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (26 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.427,82 TL 6.429,11 TL
Çeyrek Altın 10.998,00 TL 12.661,00 TL
Yarım Altın 21.996,00 TL 24.295,00 TL
Tam Altın 43.781,40 TL 44.710,33 TL
Ata Altın 45.149,56 TL 46.356,11 TL
22 Ayar Bilezik 6.171,27 TL 6.259,83 TL
Gümüş 101,43 TL 101,56 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Mart Perşembe günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'ye Dybala müjdesi!
G.Saray'dan Icardi'ye sözleşme mesajı!
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Takvim CHP koridorlarına daldı! Özgür Özel İmamoğlu'na "şah" çekti: Tarhan'la denge kuracak 3 isimle partiyi dizayn edecek
F.Bahçe'ye Gineli gol makinesi!
G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip!
G.Saray'dan Icardi'ye sözleşme mesajı! 00:32
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 00:12
G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! 00:12
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! 00:12
Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... 00:12
Kupada şampiyon VakıfBank! 00:12
Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah... 00:12
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i 00:12
Steve Nash ve LeBron James'ten F.Bahçe örneği! 00:12
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor 00:11
Montella: "Hasreti bitirmek istiyoruz" 00:11
Arda Güler'den flaş G.Saray sözleri! 00:11