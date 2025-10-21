Son dakika: Muğla'da korkutan deprem | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... Akdeniz güne depremle başladı. Sabahın ilk saatlerinde, Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 4,5 olarak belirlendi. Aydın, Denizli, İzmir gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda korkuya neden olurken depremin ardından olumsuz bir ihbar henüz gelmedi. İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi depremin Akdeniz açıklarında olduğunu belirtirken şiddetini ise 4,8 olarak duyurdu. AFAD'ın resmi internet sitesinde ise sarsıntının şiddeti 4,5, merkez üssü ise Muğla, Ortanca olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının hemen ardından AFAD, X hesabından detayları paylaştı. Buna göre saay 05.45'te gerçekleşen deprem, yerin 34,46 km derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin ardından Muğla'nın tüm ilçelerinde sarsıntının hissedildiği belirlenirken İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Antalya'nın pek çok ilçesinde de vatandaşlar depremi hissetti. Derinliğin yüksek olması sebebiyle hasar vermediği düşünülen sarsıntının öncesinde ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir sarsıntı meydana geldi. Saat 05.14'te kaydedilen depremin şiddeti 3,6 olarak ölçüldü.