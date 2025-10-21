Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı toplantısında enflasyonla mücadele politikası kapsamında nasıl bir adım atacağını yakından takip ediyor. Son dönemde açıklanan enflasyon verileri, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel ekonomik gelişmeler, faiz kararının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Ekonomistler, TCMB'nin fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda temkinli bir adım atabileceğini değerlendiriyor. Ancak bazı piyasa analistleri, enflasyonun seyrine bağlı olarak faiz oranlarında sınırlı bir indirim ya da mevcut seviyelerin sabit tutulması yönünde bir karar çıkabileceğini öngörüyor. Peki, Ekim ayında Merkez Bankası faiz indirimi mi yapacak, yoksa oranları sabit mi tutacak? Gözler 23 Ekim'de açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) kararında olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı!

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Her ay olduğu gibi faiz kararı, toplantı sonrası Merkez Bankası'nın resmi sitesinden ve basın açıklamalarıyla paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Eylül 2025'te Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %43'ten %40,5'e indirdi. Ayrıca, gecelik borç verme faizi %46'dan %43, gecelik borçlanma faizi %41,5'ten %39'a düşürüldü.