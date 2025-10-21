Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Merak edilen sorular arasında "Michael Oliver kimdir?" ve "Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim?" yer alıyor. İngiliz hakem Michael Oliver, 1985 doğumlu ve uluslararası arenada FIFA kokartı taşıyan deneyimli bir isim. 22 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçında düdük çalacak. Yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring olurken, dördüncü hakem Andrew Madley, VAR ise Andrew Dallas ve Clay Ruperti tarafından yönetilecek. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi kim? Michael Oliver kimdir? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan FIFA kokartlı hakem Michael Oliver yönetecek.

MICHAEL OLIVER KİMDİR?

Michael Oliver, 20 Şubat 1985 doğumlu İngiliz profesyonel futbol hakemidir. İngiltere'nin Northumberland bölgesindeki Ashington kasabasında doğmuş ve 14 yaşında babasının yönlendirmesiyle hakemliğe adım atmıştır.

2007 yılında Wembley Stadyumu'nda oynanan Conference Ulusal play-off finalini yöneterek bu stadyumda final yöneten en genç İngiliz hakemi unvanını kazanmıştır. Ayrıca Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahiptir.

2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev almaya başlamış ve 2018 yılında UEFA Elite hakem listesine dahil edilmiştir.