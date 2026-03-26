Gabriel Sara’ya İngiltere Premier Lig devinden kanca!
Galatasaray'da performansıyla öne çıkan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız, bu kez İngiliz devin listesine girdi. İştre detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 11:57
Galatasaray'da son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev alırken 6 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Brezilya Milli Takım'ına çağrılmasının ardından İngiltere Premier Lig kulüplerinin radarına giren orta saha oyuncusu, bu kez İngiltere'nin dev ekiplerinden birinin listesine girdi.
Fichajes'te yer alan habere göre; Manchester United, Brezilyalı yıldızı izleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Haberde yer alan detaylarda; Kırmızı Şeytanlar'ın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.