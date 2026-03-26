Menemen FK düşüşe devam ediyor!

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde zirve adaylarından Mardin 1969 Spor'a 3-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, Play-Off yarışına havlu attı. Geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 yenip umutlanan sarı-lacivertliler, Mardin temsilcisi karşısında kaybedip 42 puanda kaldı. Menemen FK'nın 5 müsabakası kalırken, sarı-lacivertliler 5'inci Muşspor'un 15 puan gerisine düştü.

Menemen FK son 9 maçında ise sadece 1 galibiyet aldı. İzmir ekibi bu süreçte 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek düşüşünü durduramadı. Bilal Kısa'nın yerine geçen hafta göreve gelen teknik direktör Cüneyt Biçer ilk yenilgisini de yaşamış oldu.