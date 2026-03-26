Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan maçta kolu kırılan Victor Osimhen ameliyat edildi. Sarı-kırmızılılar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın erken dönüşü için formül hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 12:02
Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Galatasaray yıldız santrforu Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan rövanş maçının ilk yarısında kolundan sakatlanmıştı.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Nijeryalı golcü, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınmış ve durumunun ciddi olduğu gözlenmişti.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Gelinen noktada tecrübeli oyuncu geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat masasına yattı.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Kolundaki kırık bölgesine cerrrahi plak yerleştirilen ve atele alınan Osimhen'in rehabilitasyon süreci başladı.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Tedavisinin 4-6 haftayı bulması beklenen oyuncunun, 24-26 Nisan tarihleri arasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişeceği düşünülüyor.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

ÖZEL KORUYUCU YAPTIRILACAK

Sabah'ın haberine göre; durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip edilen Nijeryalı golcünün, kolu için özel bir koruyucu yaptırılacak.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

Böylelikle Osimhen'in daha erken sahaya çıkma ihtimali de değerlendirilmeye alındı.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 19 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
