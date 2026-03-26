Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Sahalara dönüşü için formül bulundu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan maçta kolu kırılan Victor Osimhen ameliyat edildi. Sarı-kırmızılılar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın erken dönüşü için formül hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 12:02
Kolundaki kırık bölgesine cerrrahi plak yerleştirilen ve atele alınan Osimhen'in rehabilitasyon süreci başladı.
Tedavisinin 4-6 haftayı bulması beklenen oyuncunun, 24-26 Nisan tarihleri arasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişeceği düşünülüyor.
ÖZEL KORUYUCU YAPTIRILACAK
Sabah'ın haberine göre; durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip edilen Nijeryalı golcünün, kolu için özel bir koruyucu yaptırılacak.
Böylelikle Osimhen'in daha erken sahaya çıkma ihtimali de değerlendirilmeye alındı.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 19 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.