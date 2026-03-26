Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Arjantinli yıldız oyuncunun imaj haklarından doğan ödemelerin yapılmaması nedeniyle Galatasaray'a ihtarname gönderdiği iddia edildi. Yıldız golcünün bu beklenmedik hamlesi camiada şaşkınlık ve tartışma yarattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 13:11
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kaptan, iki yıl önce sarı-kırmızılılarla 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.
Yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'nin, buna ek olarak imaj hakları kapsamında yaklaşık 4 milyon euro daha gelir elde ettiği biliniyor.
Ancak bu ödemelerde yaşanan aksaklık nedeniyle yıldız oyuncunun hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.
Sorunun, imaj hakları anlaşmasının kulüpten ziyade bireysel isimler üzerinden yapılmış olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.
Bu kapsamda önemli bir kısmı karşılayan Erden Timur ve Murat Özkaya'nın yaşadığı hukuki süreçlerin ödemeleri sekteye uğrattığı iddia ediliyor.
Sözleşmesinin son yılına giren Icardi'nin doğrudan kulübe ihtarname göndermesi, bazı kesimlerde tepkiyle karşılandı.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun geçmişte de maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle benzer bir adım attığı, o dönemde alacaklarının belirli bir plan dahilinde ödendiği hatırlatıldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.