Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Arjantinli yıldız oyuncunun imaj haklarından doğan ödemelerin yapılmaması nedeniyle Galatasaray'a ihtarname gönderdiği iddia edildi. Yıldız golcünün bu beklenmedik hamlesi camiada şaşkınlık ve tartışma yarattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 13:11
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Galatasaray'a yıldız golcüsü Mauro Icardi'den beklenmedik yasal girişim geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Milliyet'in haberine göre; Takımın yıldız golcüsü ve kaptanı Mauro Icardi, imaj haklarından doğan ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Arjantinli futbolcunun bu hamlesi camiada hem şaşkınlık yarattı hem de tartışmaları beraberinde getirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kaptan, iki yıl önce sarı-kırmızılılarla 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'nin, buna ek olarak imaj hakları kapsamında yaklaşık 4 milyon euro daha gelir elde ettiği biliniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Ancak bu ödemelerde yaşanan aksaklık nedeniyle yıldız oyuncunun hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Sorunun, imaj hakları anlaşmasının kulüpten ziyade bireysel isimler üzerinden yapılmış olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Bu kapsamda önemli bir kısmı karşılayan Erden Timur ve Murat Özkaya'nın yaşadığı hukuki süreçlerin ödemeleri sekteye uğrattığı iddia ediliyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Sözleşmesinin son yılına giren Icardi'nin doğrudan kulübe ihtarname göndermesi, bazı kesimlerde tepkiyle karşılandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Hukuki süreci resmen başlattı

Öte yandan tecrübeli futbolcunun geçmişte de maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle benzer bir adım attığı, o dönemde alacaklarının belirli bir plan dahilinde ödendiği hatırlatıldı.

