Bu Salı Bim'de | 21 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu

Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 270 TL
Ton Balığı Dardanel 2x200 g: 179 TL
Makarna Sosu Çeşitleri Tukaş 360 g: 34,50 TL
Makarna Çeşitleri Mutlu 500 g: 19 TL
Margarin Kase Klasik&Tereyağı Keyfi Becel 500 g: 85 TL
Lavaş Ekmek Alberto Tortilla 1000 g: 69,50 TL
Bulgur Çeşitleri Doyum 1 kg: 29,50 TL
Barbekü Sos Kühne 250 ml: 84,50 TL
Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delight: 62 TL
Demlik Süzen Poşet Siyah Çay Lipton 100'lü Paket: 119 TL
Oyuncaklı Kakaolu Draje Cosby Dev Yumurta 5 g: 59 TL
Oyuncaklı Yumurta Cosby Fun 3x20 g: 59 TL
Oyuncaklı Kakaolu Draje Cosby Box: 39 TL
Barbie Hot Wheels Şekilli Yumuşak Şeker: 29 TL
Şerit Yumuşak Şeker: 29 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Tüm Renkler Art 3L: 129 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül Fairy Platinum Plus 40'lı: 249 TL
Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı Bingo Soft 5L: 149 TL
Konsantre Toz Deterjan Mr. Oxy 1,5 kg: 129 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Vernel Max 960 ml: 69 TL
Islak Havlu Sleepy Sensitive 3x90'lı: 79 TL
Hijyenik Ped Molped Supernight: 99 TL
Günlük Ped Yoğun Koruma Molped: 69 TL
Çek Al Mendil Familia Plus Natural: 26,50 TL