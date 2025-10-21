CANLI SKOR ANA SAYFA
Bu Salı Bim'de | 21 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu

Bu Salı Bim'de | 21 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu

Bu Salı Bim'de en kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla raflara dizildi. Deterjan, pil, gıda malzemeleri, çay, atıştırmalık, ampul... Onlarca üründe inanılmaz fiyatlarla müşterilerini bekleyen Bim'de 21 Ekim Salı günü satışa çıkacak ürünler, 24 Ekim Cuma gününe kadar uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Vatandaşın yüzünü güldüren fiyatlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:42
Bu Salı Bim'de | 21 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu

Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 270 TL

Ton Balığı Dardanel 2x200 g: 179 TL

Makarna Sosu Çeşitleri Tukaş 360 g: 34,50 TL

Makarna Çeşitleri Mutlu 500 g: 19 TL

Margarin Kase Klasik&Tereyağı Keyfi Becel 500 g: 85 TL

Lavaş Ekmek Alberto Tortilla 1000 g: 69,50 TL

Bulgur Çeşitleri Doyum 1 kg: 29,50 TL

Barbekü Sos Kühne 250 ml: 84,50 TL

Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delight: 62 TL

Demlik Süzen Poşet Siyah Çay Lipton 100'lü Paket: 119 TL

Oyuncaklı Kakaolu Draje Cosby Dev Yumurta 5 g: 59 TL

Oyuncaklı Yumurta Cosby Fun 3x20 g: 59 TL

Oyuncaklı Kakaolu Draje Cosby Box: 39 TL

Barbie Hot Wheels Şekilli Yumuşak Şeker: 29 TL

Şerit Yumuşak Şeker: 29 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı Tüm Renkler Art 3L: 129 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül Fairy Platinum Plus 40'lı: 249 TL

Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı Bingo Soft 5L: 149 TL

Konsantre Toz Deterjan Mr. Oxy 1,5 kg: 129 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Vernel Max 960 ml: 69 TL

Islak Havlu Sleepy Sensitive 3x90'lı: 79 TL

Hijyenik Ped Molped Supernight: 99 TL

Günlük Ped Yoğun Koruma Molped: 69 TL

Çek Al Mendil Familia Plus Natural: 26,50 TL

