Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Ekim Pazartesi altın kaç TL? - GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda talebin artması ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü harekete geçirdi. Özellikle merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmeye yönelik hamleleri, altının değer kazanmasında önemli bir rol oynuyor. Bu gelişmelerle birlikte altın, bir kez daha yatırımcıların gözdesi haline geldi. Türkiye’de de yatırımcılar 20 Ekim Pazartesi günü itibarıyla, “Altın bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı’da güncel altın alış ve satış fiyatları sabah saatlerinden itibaren yakından takip edilirken, özellikle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. İşte, 20 Ekim Pazartesi altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:52 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:53
Güncel altın fiyatları gündemdeki yerini korurken, yatırımcılar ve vatandaşlar, "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İstikrarlı bir değer koruma aracı olmayı sürdüren altın, güçlü performansıyla yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman arayışının artması, altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, 20 Ekim Kapalıçarşı güncel altın ve döviz alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın bugün kaç TL? İşte, 20 Ekim Pazartesi Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın Alış: 5.746,27 ₺

Gram Altın Satış: 5.747,07 ₺

Gram altın fiyatı 2025

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın Alış: 9.929,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.066,00 ₺

20 Ekim Pazartesi çeyrek altın fiyatları

19 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet Altını Alış: 40.578,00 ₺

Cumhuriyet Altını Satış: 41.191,00 ₺

Yarım Altın Alış: 19.858,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.132,00 ₺

20 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları

Ata Altın Alış: 40.660,00 ₺

Ata Altın Satış: 41.218,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.594,00 ₺

Tam Altın Satış: 40.079,00 ₺

20 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları

20 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU

Altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra döviz piyasaları da istikrarlı bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Özellikle dolar/TL paritesi, son dönemdeki dengeli hareketiyle yatırımcı güvenini pekiştiriyor. Piyasalardaki bu dengeli seyir, yatırımcıların dövize olan ilgisini canlı tutarken, 20 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları merakla takip edilmeye devam ediyor.

◼ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,95 (Satış)

◼EURO: 48,95 (Alış) - 49,01 (Satış)

◼STERLİN: 56,44 (Alış) - 56,72 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Ekim Pazartesi günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.

