Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Ekim Pazartesi altın kaç TL? - GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları gündemdeki yerini korurken, yatırımcılar ve vatandaşlar, "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İstikrarlı bir değer koruma aracı olmayı sürdüren altın, güçlü performansıyla yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman arayışının artması, altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, 20 Ekim Kapalıçarşı güncel altın ve döviz alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın bugün kaç TL? İşte, 20 Ekim Pazartesi Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

▶Gram Altın Alış: 5.746,27 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.747,07 ₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

▶Çeyrek Altın Alış: 9.929,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.066,00 ₺

19 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

▶Cumhuriyet Altını Alış: 40.578,00 ₺

▶Cumhuriyet Altını Satış: 41.191,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 19.858,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.132,00 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.660,00 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.218,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.594,00 ₺

▶Tam Altın Satış: 40.079,00 ₺

20 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU

Altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra döviz piyasaları da istikrarlı bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Özellikle dolar/TL paritesi, son dönemdeki dengeli hareketiyle yatırımcı güvenini pekiştiriyor. Piyasalardaki bu dengeli seyir, yatırımcıların dövize olan ilgisini canlı tutarken, 20 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları merakla takip edilmeye devam ediyor.

◼ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,95 (Satış)

◼EURO: 48,95 (Alış) - 49,01 (Satış)

◼STERLİN: 56,44 (Alış) - 56,72 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Ekim Pazartesi günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.