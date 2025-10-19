SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem nerede oldu? | 19 Ekim Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem haberleri 19 Ekim Pazar | Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle her an deprem riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Meydana gelen sarsıntıların şiddeti, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylar ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar, bu iki kurumun verileri sayesinde ülke genelindeki depremleri ve olası artçı sarsıntıları anlık olarak takip edebiliyor. Biz de 19 Ekim 2025 Pazar günü yaşanan depremlerle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 07:45
Deprem kuşağında yer alan Türkiye, coğrafi yapısı nedeniyle yıl boyunca çok sayıda küçük ve orta şiddette sarsıntıya maruz kalıyor. Bu durum, vatandaşların deprem kontrolünü günlük yaşamın bir parçası haline getirmesine neden oluyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi farklı fay hatları üzerinde gerçekleşen depremler, zaman zaman yüksek şiddetli sarsıntılarla birlikte çok sayıda artçı hareketi de beraberinde getiriyor. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kayıt altına alınırken, vatandaşlar bu verilerle son depremleri anlık olarak takip edebiliyor. İşte, 19 Ekim Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi...

19 EKİM AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD son depremler

