SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem nerede oldu? | 19 Ekim Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, coğrafi yapısı nedeniyle yıl boyunca çok sayıda küçük ve orta şiddette sarsıntıya maruz kalıyor. Bu durum, vatandaşların deprem kontrolünü günlük yaşamın bir parçası haline getirmesine neden oluyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi farklı fay hatları üzerinde gerçekleşen depremler, zaman zaman yüksek şiddetli sarsıntılarla birlikte çok sayıda artçı hareketi de beraberinde getiriyor. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kayıt altına alınırken, vatandaşlar bu verilerle son depremleri anlık olarak takip edebiliyor. İşte, 19 Ekim Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi...
19 EKİM AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir
