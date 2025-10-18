Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi!

18-19 Ekim 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir merkezi sınavın düzenlenip düzenlenmeyeceği, öğrenciler, veliler ve eğitim kurumları tarafından merak konusu haline geldi. Özellikle hafta sonları yapılan sınavlar, katılımcıların programlarını planlaması, ulaşım ve konaklama düzenlemelerini yapması açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, sınav tarihlerinin önceden bilinmesi, öğrencilerin motivasyonu ve hazırlık sürecini doğrudan etkiliyor. Peki, 18-19 Ekim 2025'te ÖSYM sınavı var mı?

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

19 Ekim 2025 Pazar günü Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2025-TR-YÖS/2 uygulanacaktır.

