Gram altın ne kadar? 18 Ekim canlı altın fiyatları | Kapalı Çarşı altın alış-satış fiyatı

Gram altın ne kadar? 18 Ekim canlı altın fiyatları | Kapalı Çarşı altın alış-satış fiyatı

Küresel talep artışı ve yatırımcı ilgisiyle güçlü bir yükseliş trendine giren altın fiyatları, merkez bankalarının rezerv güçlendirme hamleleri sayesinde yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren gram altın Türkiye piyasasında, 5.726 TL'den işlem görürken dolar ise haftayı yükselişle kapattı. İşte Kapalı Çarşı'da altın alış ve satış fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:53 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:54
Gram altın ne kadar? 18 Ekim canlı altın fiyatları | Kapalı Çarşı altın alış-satış fiyatı

KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altında yükseliş devam ediyor. Haftanın son gününde 5.700 TL'yi aşarak rekorunu tazeleyen gram altın, haftayı ise yine bu tutardan kapattı.Yatırımcıların gözdesi olarak, dinamik piyasalarda istikrarlı bir değer kaynağı olmayı sürdüren altın, güçlü performans göstererek yatırımcıları kendine çekmeyi sürdürüyor. İşte 18 Ekim Kapalı Çarşı altın ve döviz alış-satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.726,53 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.727,34 TL

18 EKİM KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Alış: 5.726,53 ₺

Gram Altın Satış: 5.727,34 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9.947,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.218,00 ₺

Cumhuriyet Altını Alış: 39.668,00 ₺

Cumhuriyet Altını Satış: 40.685,00 ₺

Yarım Altın Alış: 19.895,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.436,00 ₺

Reşat Altını Alış:39.700,47 ₺

Reşat Altını Satış: 40.717,95 ₺

Ata Altın Alış: 40.781,10 ₺

Ata Altın Satış: 41.818,20 ₺

Tam Altın Alış: 39.545,31 ₺

Tam Altın Satış: 40.333,53 ₺

Kapalı Çarşı altın fiyatları 18 Ekim

18 EKİM KAPALI ÇARŞI GÜNCEL DÖVİZ KURU

Altında yükseliş sürerken Döviz kurları, özellikle dolar/TL paritesi, son dönemde dengeli bir seyir izleyerek yatırımcıların güvenini pekiştirmeyi sürdürüyor. 17 Ekim 2025'te serbest piyasada günü 41,95 TL seviyesinden kapatan USD/TRY kuru, güne 41,84 TL'den başlayarak hafif bir yükselişle %0,26'lık kazanç sağladı ve en yüksek 41,95 TL, en düşük ise 41,85 TL olarak kaydedildi. İşte 18 Ekim tarihli Döviz kurları...

◼ABD Doları: 41,78 (Alış) - 42,01 (Satış)

◼EURO: 48,72 (Alış) - 49,08 (Satış)

◼STERLİN: 56,12 (Alış) - 56,57 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Ekim Cumartesi günü saat 06.29 itibarıyla alınmıştır.

