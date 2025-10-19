CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? | 19 Ekim Pazar Canlı altın fiyatları

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? | 19 Ekim Pazar Canlı altın fiyatları

Küresel piyasalarda artan talep ve yatırımcı ilgisiyle birlikte altın fiyatları son dönemde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Merkez bankalarının rezervlerini artırmaya yönelik stratejik adımları da bu yükselişi desteklerken, altın yeniden yatırımcıların güvenli limanı haline geldi. Türkiye’de 19 Ekim Pazar günü, "Altın ne kadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle, gram altın fiyatı araştırılıyor. Kapalıçarşı’da altın alış ve satış fiyatları da günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:55
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? | 19 Ekim Pazar Canlı altın fiyatları

Güncel altın fiyatları gündemdeki yerini korurken, yatırımcılar ve vatandaşlar, "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Dinamik piyasalardaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir değer koruma aracı olmayı sürdüren altın, güçlü performansıyla yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman arayışının artması, altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, 19 Ekim itibarıyla Kapalıçarşı'da güncel altın ve döviz alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 19 Ekim Pazar Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın Alış: 5.726,53 ₺

Gram Altın Satış: 5.727,34 ₺

Gram altın fiyatı 2025

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın Alış: 9.894,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.047,00₺

19 Ekim Pazar çeyrek altın fiyatları

19 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet Altını Alış: 40.578,00 ₺

Cumhuriyet Altını Satış: 41.191,00 ₺

Yarım Altın Alış: 19.789,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.094,00 ₺

19 Ekim Pazar canlı altın fiyatları

Ata Altın Alış: 40.519,00 ₺

Ata Altın Satış: 41.141,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.456,00 ₺

Tam Altın Satış: 40.004,00 ₺

19 Ekim Pazar canlı altın fiyatları

19 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU

Altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra döviz piyasaları da istikrarlı bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Özellikle dolar/TL paritesi, son dönemdeki dengeli hareketiyle yatırımcı güvenini pekiştiriyor. Piyasalardaki bu dengeli seyir, yatırımcıların dövize olan ilgisini canlı tutarken, 19 Ekim tarihli güncel döviz kurları merakla takip edilmeye devam ediyor.

◼ABD Doları: 41,78 (Alış) - 42,01 (Satış)

◼EURO: 48,72 (Alış) - 49,08 (Satış)

◼STERLİN: 56,40 (Alış) - 56,68 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Ekim Pazar günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

