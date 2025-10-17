CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 6 ilde sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 18-19 Ekim yağmur yağacak mı?

6 ilde sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 18-19 Ekim yağmur yağacak mı?

Önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar, hava koşullarına göre hazırlık yapmalı. Yağışlı hava, özellikle kuzey ve batı bölgelerde etkili olacak. Peki, hangi illerde sağanak bekleniyor ve sıcaklıklar nasıl değişecek? Meteoroloji uzmanları, 18-19 Ekim’de yağış ihtimali yüksek bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Peki, 18-19 Ekim yağmur yağacak mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 12:41
6 ilde sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 18-19 Ekim yağmur yağacak mı?

Meteoroloji, 6 il için sağanak yağış uyarısı verdi. Peki, 18-19 Ekim tarihlerinde ülke genelinde hava nasıl olacak? Hafta sonu hangi illerde yağmur görülecek? Uzmanlar, hafta sonu bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış olacağını belirtiyor. Peki, hangi illerde sağanak bekleniyor? Meteoroloji uzmanları, hafta sonu açık hava etkinlikleri veya seyahat planlayanların uyarılara dikkat etmesini öneriyor. 18-19 Ekim tarihlerinde yağmur ve rüzgar durumuna göre tedbir almak büyük önem taşıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 19-19 Ekim hafta sonu ülke genelinde yağış olacak mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

18 EKİM CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günü olan 18 Ekim Cumartesi, yağışlı sistem Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alıyor. Batı ve Güneybatı Anadolu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Özellikle Ege'nin güneyi ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü fırtınalar etkili olabilir.

Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın batısı, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevresinde 5 ila 20 mm aralığında yağış bekleniyor. Karadeniz'de ise yağış alanı daha sınırlı kalacak. Sıcaklıklar, yağışın etkisiyle kuzey ve batı bölgelerde hissedilir şekilde düşecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak

19 EKİM PAZAR

Pazar günü yani 19 Ekim, yağışlar Türkiye'nin neredeyse tamamına yayılacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıklar genel olarak düşüş eğiliminde olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak

18-19 EKİM YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hafta sonu Türkiye genelinde sağanak yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi, 18 Ekim'de Marmara, Batı ve Güneybatı Anadolu, Karadeniz'in bazı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yağışlı geçecek. Ege'nin güneyi ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü fırtınalar bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın batısı, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevresinde Cumartesi günü 5-20 mm yağış görülecek. Karadeniz Bölgesi'nde yağış daha sınırlı kalacak, kuzeybatı kesimleri ana odağı oluşturacak.

Pazar, 19 Ekim'de yağışlar Türkiye'nin büyük bölümünü kapsayacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yaygın olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar hafta sonu boyunca düşüş eğiliminde olacak ve özellikle batı ve güney bölgelerde hissedilir şekilde azalacak.

