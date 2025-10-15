Vizesiz gidebileceğiniz ülkeler nerelerdir? Pasaportsuz seyahat de mümkün!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Vizesiz seyahat, bir ülkeye giriş yapmak için o ülkenin konsolosluğundan veya büyükelçiliğinden alınması gereken vizeyi gerektirmeyen bir seyahat türüdür. Türk vatandaşları için vizesiz seyahat, özellikle tatil veya iş gezileri için büyük bir avantaj sunuyor. Peki, vizesiz seyahat nasıl yapılır? Hangi ülkelere pasaportla vize almadan seyahat edilebilir ve vizesiz seyahatte ne kadar kalınabilir? İşte bu sorulara dair merak edilenler ve vizesiz seyahat edilebilecek popüler ülkeler hakkında tüm detaylar haberimizde.

POPÜLER ÜLKELERE VİZESİZ GİDİLİR Mİ?

Popüler ülkelerin bazılarına da vizesiz gitmek artık mümkün kılındı. Peki, hangi ülkelere gidebiliriz? kaç gün kalınabilir? detayları ile haberimizde.

Makedonya: 90 gün

Ukrayna: Süresiz

Kosova: 6 ay içinde 90 gün

Arnavutluk: 90 gün

Sırbistan: 180 gün içinde 90 gün

Kuzey Kıbrıs: Süresiz

Bosna-Hersek: 180 gün içinde 90 gün

❗Tüm ülkeler 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz ziyarete izin vermektedir. 90 günden daha uzun süre bu ülkelerde ikamet etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oturum iznine başvurmalıdır. En güncel bilgi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

VİZESİZ SEYAHAT NEDİR ? NASIL YAPILIR ?

Vizesiz seyahat, hamili olunan pasaporttan vize istemeyen ülkelere gerçekleştirilen seyahatlerdir. Vize istemeyen ülkelere gitmek için konsolosluktan randevu almak, uzun uzun evrak toplamakla uğraşmak ve vize başvuru ücreti ödemek gerekmez.

PASAPORTSUZ SEYAHAT ETMEK MÜMKÜN MÜ?

2024 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 60'tan fazla ülkeye vizesiz, 50'yi aşkın ülkeye ise kolaylaştırılmış vize ile giriş yapabilmektedir.

Pasaportsuz gidebileceğiniz ülkeler tarafından da elbette belirli koşulları sağlamanızı bekleniyor ve ülkelerin uygulamaları da kendi içerisinde farklılıklar gösterebiliyor.

TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER NELERDİR?

Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika'daki Antigua ve Barbuda'ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsiniz.

Arjantin: Güney Amerika'da yer alan Arjantin'e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsiniz.

Arnavutluk: Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk'a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Arnavutluk'un başkenti Tiran için uçak bileti alarak vizesiz seyahatinizi planlayabilirsiniz.

Azerbaycan: Azerbaycan'a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsin.

Not: Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı'ndan 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu'ndan vize almanız gerekmektedir.