CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kuruluş Orhan başlıyor! Kuruluş Orhan ne zaman? Kuruluş Orhan hangi gün yayınlanacak?

Kuruluş Orhan başlıyor! Kuruluş Orhan ne zaman? Kuruluş Orhan hangi gün yayınlanacak?

Kuruluş Orhan başlama tarihi ne zaman? İzleyiciler, Türkiye televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve Osmanlı’nın kuruluş yıllarını konu alan dizinin yeni sezonunu heyecanla bekliyor. Başrol ve hikaye değişikliğiyle adını “Kuruluş Orhan” olarak değiştiren dizinin yeni sezonu bu akşam mı başlıyor? İşte 15 Ekim ATV yayın akışı ve merak edilen detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuruluş Orhan başlıyor! Kuruluş Orhan ne zaman? Kuruluş Orhan hangi gün yayınlanacak?

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Türkiye televizyonlarının en iddialı yapımlarından biri olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarını konu alan dizi, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrol ve hikaye değişikliğiyle adını "Kuruluş Orhan" olarak değiştiren dizinin yeni sezonu, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonu bu akşam mı yayınlanacak? İzleyiciler, 15 Ekim ATV yayın akışında dizinin yer alıp almadığını araştırıyor. Yeni sezonda karakterlerde yaşanan değişiklikler, hikayenin gidişatı ve önemli gelişmeler neler olacak? Kuruluş Orhan, Osmanlı'nın kuruluş dönemini nasıl ekrana taşıyacak? İşte 15 Ekim ATV yayın akışı ve dizinin yeni sezonu hakkında tüm merak edilen detaylar!

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ilk bölümü 29 Ekim Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.

Kuruluş Orhan

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZONUYLA ATV'DE

Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, ATV ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu.

Kuruluş Orhan

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.

Kuruluş Orhan

KURULUŞ ORHAN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması!
DİĞER
Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaşıldı! İşte Galatasaray'dan kazanacağı maaş...
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi!
"F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! 12:02
Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! 11:54
Saran yeni takım kaptanını açıkladı! Saran yeni takım kaptanını açıkladı! 11:51
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! 11:46
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 11:42
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 11:41
Daha Eski
OH Leuven - Twente maçı detayları! OH Leuven - Twente maçı detayları! 11:39
Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! 11:34
Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi! Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi! 11:23
"F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" "F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" 11:23
Kenan'a çılgın teklif! Sözleşmesi bile hazır Kenan'a çılgın teklif! Sözleşmesi bile hazır 11:10
Chelse - Paris FC maçı muhtemel 11'ler! Chelse - Paris FC maçı muhtemel 11'ler! 11:09