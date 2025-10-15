CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 12 BURÇ VE TARİHLERİ: Hangi burç hangi tarihler arasında? Elementlerine göre burçların özellikleri!

12 BURÇ VE TARİHLERİ: Hangi burç hangi tarihler arasında? Elementlerine göre burçların özellikleri!

Astroloji tutkunları sık sık “Burcum ne?” veya “Burç tarihleri nasıl belirleniyor?” sorularını merak ediyor. Güneş burçları, doğduğunuz tarihe göre şekillenir ve her burcun kendine özgü bir enerjisi vardır. Peki, 12 burç ve özellikleri nelerdir? Hangi burç hangi tarihler arasında yer alır?

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:18 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 15:33
12 BURÇ VE TARİHLERİ: Hangi burç hangi tarihler arasında? Elementlerine göre burçların özellikleri!

Ateş, toprak, hava ve su gruplarına ayrılan burçlar; karakter, düşünce biçimi ve yaşam tarzı üzerinde önemli etkiler taşıyor. Astrolojide her insan doğduğu güne göre bir burca aittir. Bu yüzden birçok kişi "Burç tarihleri ne zaman?" veya "Hangi burç hangi tarihte başlar?" sorularını araştırıyor. 12 burç ve özellikleri neler, tarihleri ne zaman başlıyor? Koç'tan Balık'a uzanan bu astrolojik döngü, kişiliğin temel taşlarını belirliyor. Peki, burç tarihleri ne zaman başlıyor ve her burç hangi özelliğiyle öne çıkıyor? İşte astrolojik açıdan Koç'tan Balık'a uzanan 12 burcun tarihleri ve anlamları!

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Astrolojik inanca göre, her bireyin doğduğu an Güneş'in Zodyak kuşağındaki konumuna bağlı olarak belirlenen bir burcu bulunur. Bu on iki burç, dört ana element (Ateş, Toprak, Hava ve Su) etrafında gruplanır ve kişiliğin temel özelliklerini, eğilimlerini ve dünya ile etkileşim biçimlerini yansıttığı kabul edilir.

Zodyak döngüsü, ilkbahar ekinoksuyla başlar ve burçlar kronolojik sırayla şu şekildedir:

Koç (21 Mart - 20 Nisan): Liderliği ve enerjiyi temsil eden ateş grubunun öncü burcudur.

Boğa (21 Nisan - 21 Mayıs): Güvenilirliği ve sağlamlığı simgeleyen toprak burcudur.

İkizler (22 Mayıs - 21 Haziran): İletişim, merak ve zekâyı temsil eden hava burcudur.

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz): Duygusallığı ve aile bağlarını ön planda tutan su burcudur.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Gücü, cömertliği ve benlik saygısını temsil eden ateş burcudur.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Analitik düşünce, titizlik ve hizmet etme arzusunu simgeleyen toprak burcudur.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Denge, uyum ve adaleti temsil eden hava burcudur.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Derinliği, tutkuyu ve dönüşümü temsil eden su burcudur.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Macerayı, felsefeyi ve özgürlüğü arayan ateş burcudur.

Oğlak (22 Aralık - 20 Ocak): Disiplini, sorumluluğu ve kariyer odaklılığı simgeleyen toprak burcudur.

Kova (21 Ocak - 19 Şubat): Yenilikçiliği, bağımsızlığı ve entelektüel zekâyı temsil eden hava burcudur.

Balık (20 Şubat - 20 Mart): Sezgileri, empatiyi ve hayal gücünü simgeleyen su burcudur.

