TV YAYIN AKIŞI: 14 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı!

14 Ekim Salı TV yayın akışı! Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen izleyiciler, akşam planlarını yapmadan önce "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanallarda yayınlanan diziler, filmler ve eğlence programları her zamanki gibi yoğun ilgi görüyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV gibi kanalların güncel yayın akışı listesi açıklandı. Bu akşam ekranlarda hangi diziler var, saat kaçta başlayacak, tekrar bölümler mi yoksa yeni bölümler mi yayınlanacak? Tüm detaylarıyla TV yayın akışı haberimizde!
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 – Güller ve Günahlar
- 14:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Arka Sokaklar
- 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Güller ve Günahlar
- 23:15 - Müslüm
- 23:45 - Yerli Dizi
- 02:00 - Poyraz Karayel
- 04:15 - Baht Oyunu
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 – İstiklal Marşı
- 05:15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:05 - Adını Sen Koy
- 07:15 - Taşacak Bu Deniz
- 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - Seksenler
- 14:30 - Gönül Dağı
- 17:45 - Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber (Canlı)
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:15 - Taşacak Bu Deniz
- 02:35 - Seksenler
- 04:10 - Lingo Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aile
- 08:15 - Bu Sabah
- 10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Bahar
- 00:15 - Veliaht
- 02:45 - Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 - Aşk ve Gözyaşı
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Gözleri Karadeniz
- 00:20 - Aynadaki Yabancı
- 03:00 - Kardeşlerim
- 05:30 - Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - Oynat Bakalım
- 09:00 - Gel Konuşalım
- 13:15 - MasterChef Türkiye
- 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - Gel Konuşalım
