CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV YAYIN AKIŞI: 14 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI: 14 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı!

Televizyon izlemek, günün stresini atmak ve keyifli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez alışkanlıklarından biri. Akşam saatlerinde ekran karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Peki, bugün televizyonda ne var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? TRT 1’den ATV’ye, Kanal D’den Show TV’ye kadar tüm ulusal kanalların 14 Ekim TV yayın akışı listesi belli oldu. İşte bu akşam ekranda izleyebileceğiniz programlar ve yayın saatleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 08:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI: 14 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı!

14 Ekim Salı TV yayın akışı! Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen izleyiciler, akşam planlarını yapmadan önce "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanallarda yayınlanan diziler, filmler ve eğlence programları her zamanki gibi yoğun ilgi görüyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV gibi kanalların güncel yayın akışı listesi açıklandı. Bu akşam ekranlarda hangi diziler var, saat kaçta başlayacak, tekrar bölümler mi yoksa yeni bölümler mi yayınlanacak? Tüm detaylarıyla TV yayın akışı haberimizde!

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 – Güller ve Günahlar
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Güller ve Günahlar
  • 23:15 - Müslüm
  • 23:45 - Yerli Dizi
  • 02:00 - Poyraz Karayel
  • 04:15 - Baht Oyunu

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:13 – İstiklal Marşı
  • 05:15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:05 - Adını Sen Koy
  • 07:15 - Taşacak Bu Deniz
  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - Seksenler
  • 14:30 - Gönül Dağı
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 – İddiaların Aksine
  • 20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 00:15 - Taşacak Bu Deniz
  • 02:35 - Seksenler
  • 04:10 - Lingo Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aile
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Bahar
  • 00:15 - Veliaht
  • 02:45 - Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 - Aşk ve Gözyaşı
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Gözleri Karadeniz
  • 00:20 - Aynadaki Yabancı
  • 03:00 - Kardeşlerim
  • 05:30 - Bir Gece Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - Oynat Bakalım
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 13:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - Gel Konuşalım

ATV CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Aslan'dan 10 numara bombası!
DİĞER
Fenerbahçe'de futbolculardaki sorun ortaya çıktı! Test sonuçları şoke etti...
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! 09:42
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
Daha Eski
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05