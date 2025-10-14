CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? Gelinim Mutfakta Hanife kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? Gelinim Mutfakta Hanife kaç yaşında, nereli?

Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, gelinlerin yemek yapma becerilerini sergilediği ve kayınvalidelerinin puanlarıyla değerlendirildiği bir yarışma programıdır. Yarışmada her gün farklı yemekler hazırlanır, gelinler hünerlerini ortaya koyarken kayınvalideler de eleştirilerini ve puanlarını veriyor. Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyiciler, Hanife'nin kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 16:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? Gelinim Mutfakta Hanife kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? Yarışmadaki performansıyla ön plana çıkan Hanife, hem yarışma sırasında hem de sosyal medyada gündem yaratıyor. İzleyiciler, Hanife'nin Gelinim Mutfakta'daki maceralarını ve özel hayatına dair detayları da yakından takip ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMI NEDİR?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, gelinlerin yemek yapma becerilerini sergilediği ve kayınvalidelerinin puanlarıyla değerlendirildiği bir yarışma programıdır. Yarışmada her gün farklı yemekler hazırlanır, gelinler hünerlerini ortaya koyarken kayınvalideler de eleştirilerini ve puanlarını verir. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olur ve haftalık puanlamayla büyük ödül için yarışmaya devam eder. Program, eğlenceli sunumu, gerilim dolu anları ve aile ilişkilerini yansıtan yapısıyla izleyicileri ekran başına kilitlemektedir.

GELİNİM MUTFAKTA HANİFE KİMDİR?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarından biridir. Evlidir.

Bizim Çocuklar için kritik viraj!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF 2. Lig'in en golcü takım Bursaspor! TFF 2. Lig'in en golcü takım Bursaspor! 16:56
Japonya'dan Ancelotti'ye büyük şok! Japonya'dan Ancelotti'ye büyük şok! 16:49
Beşiktaş'ta kondisyon ve taktik çalışması! Beşiktaş'ta kondisyon ve taktik çalışması! 16:49
Japonya Brezilya maç özeti! Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? Japonya Brezilya maç özeti! Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? 16:36
U19'dan kötü prova! U19'dan kötü prova! 16:32
Robert Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık! Robert Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık! 16:31
Daha Eski
Göztepe galibiyet arıyor! Göztepe galibiyet arıyor! 16:25
Bodrum FK büyük hasreti bitirmek istiyor! Bodrum FK büyük hasreti bitirmek istiyor! 16:14
CAS'tan İsrail'in itirazına ret! CAS'tan İsrail'in itirazına ret! 16:03
Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde yapılacak! Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde yapılacak! 16:02
Yapay zeka açıkladı! Yarı finaldeki rakibimiz... Yapay zeka açıkladı! Yarı finaldeki rakibimiz... 16:01
Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? 15:58