CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MİLLİ ARA TAKVİMİ: Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? Milli maçlar ne zaman başlayacak?

MİLLİ ARA TAKVİMİ: Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? Milli maçlar ne zaman başlayacak?

Süper Lig’de heyecan kısa bir araya girdi, futbolseverler şimdi “Milli ara ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu takvimine göre milli ara 5 Ekim 2025’te başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? milli maçlar ne zaman başlayacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 09:42 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MİLLİ ARA TAKVİMİ: Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? Milli maçlar ne zaman başlayacak?

Milli ara boyunca gözler A Milli Takım'ın oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye – Bulgaristan maçı 11 Ekim 2025'te, Türkiye – Gürcistan maçı ise 14 Ekim 2025'te oynanacak. Milliler bu iki maçla grupta avantaj sağlamayı hedefliyor. Süper Lig'de ise milli aranın ardından 18 Ekim Cumartesi günü 9. hafta mücadeleleriyle yeniden start verilecek. Futbolseverler hem milli maç heyecanını hem de lig atmosferini art arda yaşamaya hazırlanıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? milli maçlar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de 8. haftanın ardından başlayan milli ara, futbol gündemini A Milli Takım'a çevirdi. Takvime göre milli ara 17 Ekim 2025'te bitecek ve 18 Ekim Cumartesi günü lig yeniden başlayacak.

MİLLİ ARA NE KADAR SÜRECEK?

Milliler, 11 Ekim'de Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan-Türkiye maçı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

Jhon Duran söz verdi!
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
Fenerbahçe'de tam 6 yıldız futbolcu topun ağzında! Ocak ayında yaprak dökümü başlıyor...
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz İrlanda maçı canlı skor bilgisi Portekiz İrlanda maçı canlı skor bilgisi 11:01
Macaristan - Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi! Macaristan - Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi! 10:40
Valencia'dan ABD'ye klas gol! Valencia'dan ABD'ye klas gol! 10:39
Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu kadar maliyete nasıl alındı?" Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu kadar maliyete nasıl alındı?" 10:35
Tekke’den G.Saray planı! Tekke’den G.Saray planı! 10:25
İspanya - Gürcistan maçı muhtemel 11'ler! İspanya - Gürcistan maçı muhtemel 11'ler! 10:19
Daha Eski
Jhon Duran söz verdi! Jhon Duran söz verdi! 10:13
Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda? 09:52
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Cengiz'den sonra... Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Cengiz'den sonra... 09:52
G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! 09:49
G.Saray'dan Icardi’ye özel program! G.Saray'dan Icardi’ye özel program! 09:28
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti 09:15