Haberler Haberler MasterChef Türkiye 2025’te haftanın elenen ismi açıklandı! MasterChef’te kim elendi, kim kaşık aldı?

MasterChef Türkiye 2025’te eleme gecesi büyük heyecana sahne oldu! Bu hafta yarışmaya veda eden isim belli olurken, jüri kararları sosyal medyada gündem yarattı. İzleyiciler “MasterChef kim elendi, kim kaşık aldı?” sorularına yanıt arıyor. Yarışmada bu hafta bir ilk yaşandı ve kaşık ödülünü alan isim herkesi şaşırttı. İşte MasterChef Türkiye 2025’te elenen yarışmacı ve kaşık alan isim!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 08:52
MasterChef Türkiye 2025'te haftanın elenen ismi açıklandı! TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Eleme gecesinde duygusal anlar yaşanırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruğa çıktı. Peki MasterChef'te kim elendi, kim kaşık aldı? Bu hafta ilk kez yaşanan olay stüdyoya damga vurdu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAŞIK ALDI?

Eleme potasında yarışmacılardan alıç ile yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Yaratıcılık oyununda en başarılı tabağı Sezer yaptı. Şefler, Sezer'in tabağını sadece gecenin değil, aynı zamanda 2025 sezonunun ilk kaşığına da layık gördü.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 10 EKİM'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim İhsan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

