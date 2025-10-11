MasterChef Türkiye 2025’te haftanın elenen ismi açıklandı! MasterChef’te kim elendi, kim kaşık aldı?

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın elenen ismi açıklandı! TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Eleme gecesinde duygusal anlar yaşanırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruğa çıktı. Peki MasterChef'te kim elendi, kim kaşık aldı? Bu hafta ilk kez yaşanan olay stüdyoya damga vurdu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAŞIK ALDI?

Eleme potasında yarışmacılardan alıç ile yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Yaratıcılık oyununda en başarılı tabağı Sezer yaptı. Şefler, Sezer'in tabağını sadece gecenin değil, aynı zamanda 2025 sezonunun ilk kaşığına da layık gördü.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 10 EKİM'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim İhsan oldu.

