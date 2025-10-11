Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir İL İL hava durumu tahmini!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hafta sonu yağış bekleniyor mu, hava nasıl olacak? Yeni haftaya girmeden önce 11-12 Ekim hafta sonu hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da Cumartesi günü sağanak geçişleri bekleniyor, Pazar günü ise bulutlar yerini güneşe bırakacak. Ankara'da yağış beklenmezken, serin ve rüzgarlı bir hava hâkim olacak. İzmir'de ise puslu ama sıcak bir hava hafta sonu boyunca sürecek. Üç büyük şehirde de gece saatlerinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşeceği için dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İl il hava durumu tahmini!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da Cumartesi günü sağanak geçişleri bekleniyor, Pazar günü ise bulutlar yerini güneşe bırakacak. Ankara'da yağış beklenmezken, serin ve rüzgarlı bir hava hâkim olacak. İzmir'de ise puslu ama sıcak bir hava hafta sonu boyunca sürecek. Üç büyük şehirde de gece saatlerinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşeceği için dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

⛈️ İstanbul Hava Durumu (11-12 Ekim)

İstanbul'da hafta sonu yağış ihtimali bulunuyor, hava sıcaklıkları ise ılıman seyredecek.

11 Ekim Cumartesi: Hava hafif yağmurlu veya yer yer parçalı bulutlu geçebilir. En yüksek sıcaklık 18°C , en düşük sıcaklık 12°C civarında bekleniyor. Yağış ihtimali %40 seviyelerinde.

12 Ekim Pazar: Hava parçalı bulutlu ve zaman zaman açık olacak, yağış ihtimali Cumartesi'ye göre düşüyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 12°C civarında olacak.

🌧️ Ankara Hava Durumu (11-12 Ekim)

Ankara'da hafta sonu yağışlı ve mevsim normallerinin altında bir hava bekleniyor.

11 Ekim Cumartesi: Hava hafif yağmurlu ve kapalı olacak. En yüksek sıcaklık 16°C , gece en düşük sıcaklık 4°C civarında bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde yağış ihtimali yüksek (%45).

12 Ekim Pazar: Hava parçalı bulutlu olacak, ancak sıcaklıklar düşüyor. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık ise 3°C civarında bekleniyor. Yağış ihtimali %20 seviyelerinde.

☀️ İzmir Hava Durumu (11-12 Ekim)

İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyor, hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

11 Ekim Cumartesi: Hava güneşli ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 24°C , en düşük sıcaklık 15°C civarında bekleniyor. Yağış ihtimali yok.

12 Ekim Pazar: Hava yine güneşli ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 12°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali yok.

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, ayrıca Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

11 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

🌊 KARADENİZ BÖLGESİ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden, akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6; doğusunda 5 ila 7, akşam saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek.

Dalga: 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metreye kadar çıkabilir.

Görüş: Genellikle iyi, yağış anında orta düzeyde olacak.

🌤 MARMARA BÖLGESİ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Rüzgar: Batı ve güneybatı yönlerinden 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Dalga: 0,5 ila 1,5 metre arasında.

Görüş: İyi, yağış anında orta seviyede olacak.

🌞 EGE BÖLGESİ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, bölgenin güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5; öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

Dalga: 1,0 ila 2,0 metre; Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metreye kadar yükselebilir.

Görüş: Genellikle iyi.

☀ AKDENİZ BÖLGESİ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de ise sabah saatlerinde kuzeydoğudan, gün içinde batı ve güneybatı yönlerinden 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.

Dalga: 1,0 ila 2,0 metre; bazı kesimlerde 2,5 metreye kadar çıkabilir.

Görüş: Genellikle iyi, yağış anında orta düzeyde olacak.