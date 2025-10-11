CANLI SKOR ANA SAYFA
Gram altın fiyatı ne kadar 11 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Gram altın fiyatı ne kadar 11 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Altın yatırımcıları için piyasa takibi kritik öneme sahip. 11 Ekim Cumartesi günü itibarıyla piyasalarda son durum ve altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altını fiyatları, küresel dalgalanmalar sebebiyle değişiklik gösterebilmektedir. Altın ve döviz kurundaki hareketleri anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için Kapalıçarşı altın fiyatları ile canlı döviz kuru takibi haberimizde...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:55
Gram altın fiyatı ne kadar 11 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata altın alış, satış fiyatı ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ekim Cumartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

11 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,85 (Satış)

EURO: 48,58 (Alış) - 48,56 (Satış)

STERLİN: 55,73 (Alış) - 56,01 (Satış)

1 DOLAR = 41,85 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

11 Ekim altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım altın

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 11 Ekim Cumartesi 2025

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5403.76

◼Gram altın satış: 5404.54

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8748.77

◼Çeyrek altın satış: 8895.67

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17497.55

◼Yarım altın satış: 17818.38

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 34887.08

◼Tam altın satış: 35474.54

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 35697.1536

◼Cumhuriyet altını satış: 36339.7688

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 35697.1536

◼Ata altın satış: 36339.7688

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ekim Cumartesi günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.

