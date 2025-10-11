Gram altın fiyatı ne kadar 11 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata altın alış, satış fiyatı ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ekim Cumartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

11 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,85 (Satış)

◼EURO: 48,58 (Alış) - 48,56 (Satış)

◼STERLİN: 55,73 (Alış) - 56,01 (Satış)

1 DOLAR = 41,85 TL

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 11 Ekim Cumartesi 2025

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5403.76₺

◼Gram altın satış: 5404.54₺

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8748.77₺

◼Çeyrek altın satış: 8895.67₺

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17497.55₺

◼Yarım altın satış: 17818.38₺

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 34887.08₺

◼Tam altın satış: 35474.54₺

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 35697.1536₺

◼Cumhuriyet altını satış: 36339.7688₺

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 35697.1536₺

◼Ata altın satış: 36339.7688₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ekim Cumartesi günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.