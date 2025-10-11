BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ (11 EKİM) | Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?

BURSA SU KESİNTİSİ 11 EKİM | Bursa'da su kesintisi yaşanacak mı? 11 Ekim Cumartesi günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? BUSKİ, planlı kesintilerin saat 17:00'de başlayıp 12 Ekim Pazar 05:00'te sona ereceğini açıkladı. Bu kesintiler hangi bölgeleri kapsıyor ve günlük 100 bin metreküp su tasarrufu nasıl sağlanacak? Ayrıntılar ve detaylı ilçe listesi haberimizde…

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranı, kritik seviyenin çok altına inerek adeta dibi görmüş durumda. 10 Ekim tarihli son BUSKİ raporlarına göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yalnızca %0,67 olarak ölçüldü. Bu oran, şehrin su arzında uzun süredir devam eden baskıyı net bir şekilde gösteriyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Özellikle Bursa kent merkezinin ana su kaynakları olan iki büyük barajdaki tablo, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor:

Nilüfer Barajı: Doluluk oranı ne yazık ki %0 seviyesine inmiş durumda. Baraj, kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelmiş bulunuyor.

Doluluk oranı ne yazık ki seviyesine inmiş durumda. Baraj, kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelmiş bulunuyor. Doğancı Barajı: Şehrin bir diğer büyük kaynağı olan Doğancı Barajı'nda ise doluluk oranı son raporlarda %6,81 olarak kaydedildi, ancak bu rakam da ihtiyaç duyulan su miktarını karşılamaktan çok uzakta.

Bu iki ana kaynağın yetersiz kalması nedeniyle Bursa, su ihtiyacının büyük bir kısmını zorlu bypass hatları ile getirilen Çınarcık Barajı'ndan ve kritik seviyeye inen yeraltı su kuyularından karşılamak zorunda kalıyor.

SU KESİNTİLERİ UZATILDI: 6 İLÇEDE DÖNÜŞÜMLÜ UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Barajlardaki bu dramatik düşüş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'yi su tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için zorlu kararlar almaya itti. Daha önce 1 Ekim'de başlayan planlı su kesintileri uygulaması, beklenen yağışların gelmemesi üzerine uzatıldı.

Bursa genelinde sular kesilmeye devam etmektedir. 1 Ekim'de başlayan ve aralıklarla süren kesintiler, 11 Ekim'den 16 Ekim'e kadar olan dönemi de kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Kesintiler, tasarruf sağlamak amacıyla günlük 12 saati aşmayacak şekilde planlanmış ve dönüşümlü bir sistemle uygulanmaktadır. Planlı kesintiler; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecektir. Su temininde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve devlet hastaneleri bu planlı su kesintilerinden etkilenmeyecek yerler olarak belirlenmiştir.

10-16 EKİM BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

