CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik bir maça çıkıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise “Bulgaristan–Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları var. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde heyecan dorukta. İşte Bulgaristan–Türkiye maçıyla ilgili yayın saati, kanal bilgisi ve tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 09:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde millilerimiz zorlu bir deplasmana çıkıyor. A Milli Takım, Bulgaristan ile karşılaşacak ve futbolseverler şimdiden maçın yayın bilgilerini merak ediyor. "Bulgaristan–Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında. A Millilerimiz grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkarken, taraftarlar büyük bir heyecanla mücadeleyi bekliyor. İşte BulgaristanTürkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde!

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Bulgaristan – Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

REKLAM - Aynadaki Yabancı
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti
DİĞER
Ünlü hakemden Jose Mourinho’ya ağır suçlama! “Yaşadığım en kötü olaydı”
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! G.Saray da istiyor
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 08:20
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Daha Eski
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 00:28
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 00:28
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 00:28
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 00:28