Şırnak’a 273 milyon liralık tesis

Şırnak Bahçelievler Mahallesi’nde 273 milyon TL’lik, 1.500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ihalesi tamamlandı. 10 dönüm alanda, 8.580 m²’lik tesiste basketbol, jimnastik, halter, fitness alanları, tribünler, kafeterya ve basın salonu olacak. İnşaat 500 günde tamamlanacak.
