Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya deprem SON DAKİKA | Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu, hangi illerden hissedildi?

Kütahya deprem SON DAKİKA | Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu, hangi illerden hissedildi?

Kütahya'da gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. 8 Ekim'i 9 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece, saat 02.54'te kaydedilen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından bölgede insanlar sokağa dökülürken bölgeden henüz olumsuz bir ihbar gelmedi. Kütahya Valisi Musa Işın, depremin ardından saha çalışması yapıldığını ve herhangi bir olumsuz vaka ile karşılaşılmadığını açıkladı. İşte son dakika açıklamaları ve depremin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:27 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 07:51
Kütahya deprem SON DAKİKA | Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu, hangi illerden hissedildi?

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA | Gece saatlerinde Kütahya merkezli yaşanan deprem, vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 02.54'te yaşanan sarsıntının ardından Kütahya Valisi Musa Işın açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

KÜTAHYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yaptığı duyuruda, Kütahya'da 9 Ekim Perşembe günü saat 02.54'te meydana gelen depremin şiddeti 4,9 olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. 12,1 km derinlikte meydana gelen Kütahya Simav merkezli depremin ardından aynı bölgede 03.07'de ve 05.19'da da 3,1 şiddetinde depremler kaydedildi.

AFAD son depremler için TIKLAYIN

DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Kütahya Simav merkezli deprem çevre illerden de hissedildi. Başta İstanbul olmak üzere Bursa merkez ve ilçeleri, Balıkesir, Manisa, Uşak, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntının ardından bölgeden olumsuz ihbar alınmadı. Depremin ardından Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kandilli Rasathanesi son depremler için TIKLAYIN

KÜTAHYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54'te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

