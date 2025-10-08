Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Lise kaç yıl olacak? 3+1, 2+2, yaş modeli eğitimi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2012'den beri uyguladığı 4+4+4 eğitim sisteminin değişmesi gündemde. 3 yeni model üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut 4+4+4 sistemini revize etmek için 3+1, 2+2 ve yaş temelli eğitim modellerinin ele alındığını açıkladı. Lise eğitimini daha esnek ve öğrenci merkezli hale getirmeyi, merkezi sınavların baskısını azaltmayı ve öğrencileri erken yaşta mesleki eğitime yönlendirmeyi hedefleyen yeni eğitim sistemine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik.

ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak kamuoyunu bilgilendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek" açıklamasını yapmıştı.

LİSE KAÇ YIL OLACAK? 3+1, 2+2, YAŞ MODELİ EĞİTİMİ NEDİR?

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Daha kısa ama nitelikli ve bireysel farklılıklara duyarlı bir eğitim modeli hem erken mesleki yönlendirmeye imkan tanıyacak hem de eğitim sisteminin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır" dedi. 17 bin 762 öğretmen, 7 bin 34 yönetici, 5 bin 415 lise öğrencisi son sınıf öğrencisi ve 5 bin 907 veli ile yapılan anket çalışmasında, 12 yıllık eğitim-öğretim süresinin uzun bulunduğu sonucuna varıldığını belirten Ali Yalçın, sürenin toplum ve çalışma hayatının beklentilerle uyumlu olmadığını düşünenlerin oranının yüksek olduğunu vurguladı. Katılımcıların çoğunun öğrencilerin meslek seçiminde yeterince yönlendirilmediğini, ve sistemin sosyal duyusal gelişimi sınırladığını vurguladığını, bu nedenle son yılın gerekli olmadığını düşündüklerini belirtti.

EN YÜKSEK OYU 3+1 EĞİTİM MODELİ ALDI

Araştırma sonucu zorunlu eğitim süresinin toplumun beklentileri ve hayatın gerçekleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı lise son sınıfın üniversite hazırlık ve kariyer planlama yılına dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor. Araştırma esnek ve modüler orta öğretim modellerine güçlü bir destek sunuyor. En çok önerilen model ise 3+1 yani 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı eğitim ve 2+2, 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı şeklinde 2 seçenek bu araştırmada öne çıkıyor. Eğitim Bir-Sen olarak bu bulguların sistemin süre, içerik ve yapı bakımında yeniden düzenlenmesi ve bir yol haritası oluşturulması konusunda önemli ipuçları sunduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak araştırmamızda elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda zorunlu eğitim süresi toplumun beklentileri ve hayatın gerçekleriyle uyumlu hale getirilmelidir" açıklamalarında bulundu.

ERKEN MESLEKİ YÖNLENDİRME AMAÇLANACAK

TBMM tutanaklarını da taradıklarını ifade eden Ali Yalçın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına baktığımızda çeşitli tarihlerde taradığımız yazılı soru önergelerinde şu başlıkların yer aldığı gözüküyor. Sürenin uzatılmasının yapısal sorunları artırması, sürenin uzatılmasının eğitimi nitelikli hale getirmemesi, uzun sürenin öğrenciler için yük oluşturması, sürenin artışının erken okul terklerine yol açması, sürenin esnek ve yeniden yapılandırılması gerektiği, kısa ve odaklanmış modellerin geliştirilmesi gerektiği gibi bu anlamda meclis tutanaklarında pek çok kez görüşler ifade ediliyor. Zorunlu eğitim süresi, toplumsal fayda ve toplumun değişim beklentileri, hızla gelişen teknoloji, yapay zeka ve bu konudaki hızlı gelişmeler, bilgi temelli eğitimden beceri temelli eğitime dönüşen eğitim sistemleri gibi çeşitli nedenlerle zorunlu eğitim sisteminin dönüştürülmesi bir beklenti olarak önümüzde durmaktadır. Daha kısa ama nitelikli ve bireysel farklılıklara duyarlı bir eğitim modeli hem erken mesleki yönlendirmeye imkan tanıyacak hem de eğitim sisteminin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır" diye konuştu.