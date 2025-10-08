GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 8 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 8 Ekim bölümünde gelinler jüri karşısında yeteneklerini sergiledi, izleyiciler ise çeyrek altını kazanan ismi merak etti. Günün puan durumu, gelinlerin ve kayınvalidelerin performansları ile çeyrek altın kazananın bilgileri detaylı olarak paylaşılacak. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 8 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından sizlerle günün kazanan gelinini paylaşacağız.

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da son bölümde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Maysa oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM 2025 SALI PUAN DURUMU

Maysa: 18

Hanife: 15

Tuğba: 14

Miyase: 13

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 EKİM 2025 PAZARTESİ

Tuğba - 20 puan

Hanife - 17 puan

Miyase - 12 puan

Maysa - 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN TOPLAM PUAN DURUMU 3 EKİM 2025 CUMA

Miyase- 64 puan

Şevval- 60 puan

Tuğba- 78 puan

Hanife- 63 puan

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? 8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak? Kim birinci olarak çeyrek altının sahibi olacak?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta elenen isim Şevval oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.