Gaziantep süzek yapması nedir? İŞTE TARİFİ!

Gaziantep süzek yapması nedir? Gaziantep süzek yapması; pilavlık bulgur, yağlı koyun kıyması, soğan, sarımsak, salça ve baharatların karıştırılıp yoğrularak ceviz büyüklüğünde köfteler yapılması ve bu köftelerin, yörede "süzek" olarak adlandırılan süzgeç üzerinde buharda pişirilmesi ile hazırlanan yöresel bir yemektir. Peki, Gaziantep süzek yapması tarifi nedir, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

GAZİANTEP SÜZEK YAPMASI'NIN ÖZELLİĞİ NEDİR

Gaziantep süzek yapmasının ayırt edici özelliğini, yöreye özgü buharda pişirme yöntemi sağlar. Gaziantep süzek yapması coğrafi sınırda uzun geçmişe sahiptir ve Gaziantep mutfağı ile ilgili olarak yayımlanmış birçok yemek kitabı, tanıtıcı film ve bilimsel makalede yer almıştır. Bu sebeple Gaziantep süzek yapmasının coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

GAZİANTEP SÜZEK YAPMASI NASIL YAPILIR

Malzemeler 250-500 g yağlı koyun kıyma 350-500 g pilavlık bulgur 1 büyük soğan (100 g) 1 diş sarımsak (5-10 g) 30-50 g domates salçası 30-50 g biber salçası 10-15 g toz biber 10-20 g tuz 5-10 g karabiber Yapılışı Bir kap içerisine bulgur, kıyma, ince doğranmış soğan ve sarımsak, salçalar, toz biber, tuz, karabiber, kırmızıbiber koyulur ve su katılmadan yoğurulur. Hazırlanan karışımdan ceviz büyüklüğünde köfteler yapılarak yassı şekil verilir. Başka bir kapta ateş üzerinde kaynatılmakta olan suyun üzerine süzgeç koyularak köfteler bu süzgecin üzerine dizilir. Köfteler, suya temas etmeden 35-40 dk buharda pişirilerek servise hazır hale getirilir.