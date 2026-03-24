Bayrampaşa elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Bayrampaşa'da 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. BEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Bayrampaşa 'da yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte 25 Mart Bayrampaşa elektrik kesintisine dair detaylar...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MART

2026-03-25 08:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, OKUTAN, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN, ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 25/03/2026 08:00:00 - 25/03/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 10:00:00 - 13:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah 11., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, EDİNCİK, EDİZ sk bölgelerinde 25/03/2026 10:00:00 - 25/03/2026 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 10:30:00 - 13:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah 11., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, EDİNCİK, EDİZ sk bölgelerinde 25/03/2026 10:30:00 - 25/03/2026 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

