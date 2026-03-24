Ziraat Türkiye Kupası
Büyükçekmece elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Büyükçekmece elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. BEDAŞ'ın açıklamalarına göre, 25 Mart 2026 Çarşamba günü Büyükçekmece'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Hayatı olumsuz etkileyen kesintilerin ne zaman sona ereceği ise merak konusu. Gün içinde ara ara bazı mahalle ve sokaklara, vatandaşların mağduriyetini gidermek adına elektrik verileceği belirtilirken 'Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 22:27
Büyükçekmece elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Büyükçekmece'de 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. BEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Büyükçekmece'de yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte 25 Mart Büyükçekmece elektrik kesintisine dair detaylar...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MART

2026-03-24 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah HEKİMOĞLU sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALIÇ, ALPER, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, OKUL YOLU, ZEKİ BORA, ÇAYIRLAR sk bölgelerinde 24/03/2026 09:00:00 - 24/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece elektrik kesintisi 25 Mart 2026

2026-03-24 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, BESTE, CANAN, DİYAR, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, KOYUNCU, KULELİ, KUM, LALE 5, MARTI, MEHMETBEY, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PINARALTI, PİRAYE, SAFİR, SAHİL 1, SÜNDÜZ, SİMGE, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İNCİ 3, İSTANBUL, İSTİSNA sk / YENİMAHALLE mah GÜLSEVER, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/03/2026 09:00:00 - 24/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-24 10:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, CİVAN, DANTEL, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3, ŞEHNAZZADE sk / MİMAROBA mah YAPRAK, ÜNLÜSOY sk / SİNANOBA mah ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 24/03/2026 10:00:00 - 24/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece Elektrik ne zaman gelir? | TIKLA - ÖĞREN

