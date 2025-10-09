Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

GELİNİM MUTFAKTA 9 Ekim | Gelinim Mutfakta'nın 1689. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 9 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 9 Ekim ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Ekim Perşembe günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Günün kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Ekim Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Maysa oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN BİZELİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin Şevval ve kayınvalidesi Beyhan Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

MAYSA: 44 puan

HANİFE: 42 puan

TUĞBA: 50 puan

MİYASE: 35 puan