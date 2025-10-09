CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 9 Ekim | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 9 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 10:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 9 Ekim | Gelinim Mutfakta'nın 1689. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 9 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 9 Ekim ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Ekim Perşembe günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Günün kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Ekim Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Maysa oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN BİZELİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin Şevval ve kayınvalidesi Beyhan Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

MAYSA: 44 puan

HANİFE: 42 puan

TUĞBA: 50 puan

MİYASE: 35 puan

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom - REKLAM
Lemina'dan flaş Barış Alper Yılmaz sözleri!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
R. Madrid’den Arda Güler kararı!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Partizan - Anadolu Efes maçı detayları! Partizan - Anadolu Efes maçı detayları! 11:40
Milli maçın hakemi belli oldu! Milli maçın hakemi belli oldu! 11:36
Özbek'in gözü olimpiyat madalyasında Özbek'in gözü olimpiyat madalyasında 11:21
Çalhanoğlu milli formayla "dalya" diyecek Çalhanoğlu milli formayla "dalya" diyecek 11:18
Futbolun vicdanı soykırım karşısında sınavda Futbolun vicdanı soykırım karşısında sınavda 11:06
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 11:02
Daha Eski
Trabzonspor'da altyapı vurgusu Trabzonspor'da altyapı vurgusu 10:57
Malta - Hollanda maçı öncesi son notlar! Malta - Hollanda maçı öncesi son notlar! 10:52
Sarıyer’de Yılmaz Vural dönemi sona erdi! Sarıyer’de Yılmaz Vural dönemi sona erdi! 10:32
Lemina'dan flaş Barış Alper Yılmaz sözleri! Lemina'dan flaş Barış Alper Yılmaz sözleri! 10:22
R. Madrid’den Arda Güler kararı! R. Madrid’den Arda Güler kararı! 10:03
Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman? Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman? 10:01