Açık Öğretim Lisesi (AÖL), örgün eğitime ara verenler için lise okuma imkanı tanıyan önemli bir fırsat. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair AÖL sınav takvimini duyurdu. Kayıt yenileme ve ücret yatırma işlemleri Eylül ayında tamamlanırken 1. dönem sınavlarının aralık ayında yapılacağı öğrenildi. Sınav giriş belgeleri için de geri sayım başlarken arama motorlarında sorgulanan 'AÖL sınav tarihleri 2025-2026 | Açık lise sınavları ne zaman? Giriş belgesi açıldı mı?' sorularının cevabını sizler için hazırladık.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025-2026

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Byuna göre, 1. dönem sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Yazılı sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum 20 Aralık Cumartesi saat 10.00'da, 2. Oturum 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te, 3. Oturum ise 21 Aralık Pazar saat 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇILDI MI?

AÖL sınav giriş belgeleri, e-sınava girecek adaylar için 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecekler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden fotoğraflı belgelerini indirebilecekler. Sınava giriş için bu belgeyle birlikte geçerli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) zorunlu tutulacak. Belgeleri indirmeyen adaylar sınava alınmayacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde MEB'in resmi sitesinde duyurulacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden sorgulama yapabilecekler. İtirazlar, sonuç açıklama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılacak ve Merkez Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecek.