CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler AÖL sınav tarihleri 2025-2026 | Açık lise sınavları ne zaman? Giriş belgesi açıldı mı?

AÖL sınav tarihleri 2025-2026 | Açık lise sınavları ne zaman? Giriş belgesi açıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 döneminde yapılacak Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihlerini duyurdu. 1. dönem sınavlarının Aralık ayında yapılacağı duyurulurken AÖL öğrencileri, sınav giriş belgeleri ve takvim hakkında araştırmalarını hızlandırdı. e-Sınav sistemiyle uzaktan eğitim alan öğrencilerine de imkan sunan AÖL ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 11:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AÖL sınav tarihleri 2025-2026 | Açık lise sınavları ne zaman? Giriş belgesi açıldı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), örgün eğitime ara verenler için lise okuma imkanı tanıyan önemli bir fırsat. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair AÖL sınav takvimini duyurdu. Kayıt yenileme ve ücret yatırma işlemleri Eylül ayında tamamlanırken 1. dönem sınavlarının aralık ayında yapılacağı öğrenildi. Sınav giriş belgeleri için de geri sayım başlarken arama motorlarında sorgulanan 'AÖL sınav tarihleri 2025-2026 | Açık lise sınavları ne zaman? Giriş belgesi açıldı mı?' sorularının cevabını sizler için hazırladık.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025-2026

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Byuna göre, 1. dönem sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Yazılı sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum 20 Aralık Cumartesi saat 10.00'da,

2. Oturum 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te,

3. Oturum ise 21 Aralık Pazar saat 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇILDI MI?

AÖL sınav giriş belgeleri, e-sınava girecek adaylar için 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecekler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden fotoğraflı belgelerini indirebilecekler. Sınava giriş için bu belgeyle birlikte geçerli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) zorunlu tutulacak. Belgeleri indirmeyen adaylar sınava alınmayacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde MEB'in resmi sitesinde duyurulacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden sorgulama yapabilecekler. İtirazlar, sonuç açıklama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılacak ve Merkez Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecek.

F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
Barış Alper krizi patlak verdi!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
F.Bahçe'de ayrılık ihtimali! Menajeri İstanbul'a geldi
G.Saray'ın yeni yıldızı Mertens'ten!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncusu! Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncusu! 12:03
F.Bahçe'de ayrılık ihtimali! Menajeri İstanbul'a geldi F.Bahçe'de ayrılık ihtimali! Menajeri İstanbul'a geldi 11:57
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı detayları! VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı detayları! 11:40
Barış Alper krizi patlak verdi! Barış Alper krizi patlak verdi! 11:36
En çok penaltı kazanan takım Fenerbahçe! En çok penaltı kazanan takım Fenerbahçe! 11:24
Pina'dan sosyal medya hesabında değişiklik! Pina'dan sosyal medya hesabında değişiklik! 11:00
Daha Eski
G.Saray zirvede! Avrupa'nın devlerini geride bıraktı G.Saray zirvede! Avrupa'nın devlerini geride bıraktı 10:59
Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! 10:50
Trendyol Süper Lig'de 3 hakem zirvede! Trendyol Süper Lig'de 3 hakem zirvede! 10:45
Wolfsburg-PSG maçı ne zaman? Wolfsburg-PSG maçı ne zaman? 10:40
F.Bahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü F.Bahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü 10:33
Kerem ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları Kerem ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları 10:29