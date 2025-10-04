Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberi... Kütahya'da 4 Ekim Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Bölgede 28 Eylül'de yaşanan 5,4 şiddetindeki sarsıntının etkileri sürerken sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntının Bursa, Bilecik, Manisa ve Uşak gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin şiddeti ve merkez üssünü öğrenmek için araştırmalara başlarken detayları sizler için derledik.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinin merkez üssü olduğu deprem 06.49'da gerçekleşti. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 10.14 km derinliğinde kaydedildi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde 4.2 şiddetiyle açıklanmasının ardından revize yapılarak 3.9'a düşürüldü. Karakoca'da gerçekleşen depremden dakikalar sonra, 07.07'de bu kez Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan'da 3.1 şiddetinde bir deprem yaşandı.

