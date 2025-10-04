CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde Kütahya'da korkutan bir deprem meydana geldi. 06.49'da gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 28 Eylül'de yaşanan 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının artçısı olduğu düşünülen depreme ilişkin arama motorlarında sorgulanan 'Kütahya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler' sorularını haberimizde yanıtladık.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 07:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberi... Kütahya'da 4 Ekim Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Bölgede 28 Eylül'de yaşanan 5,4 şiddetindeki sarsıntının etkileri sürerken sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntının Bursa, Bilecik, Manisa ve Uşak gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin şiddeti ve merkez üssünü öğrenmek için araştırmalara başlarken detayları sizler için derledik.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinin merkez üssü olduğu deprem 06.49'da gerçekleşti. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 10.14 km derinliğinde kaydedildi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde 4.2 şiddetiyle açıklanmasının ardından revize yapılarak 3.9'a düşürüldü. Karakoca'da gerçekleşen depremden dakikalar sonra, 07.07'de bu kez Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan'da 3.1 şiddetinde bir deprem yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Duran dev maçta sahada olacak!
İşte dev derbinin 11'leri!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı! 00:14
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 00:14
Daha Eski
Trabzonspor'dan Filistin'e destek! Trabzonspor'dan Filistin'e destek! 00:14
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 00:14
Anadolu Efes Karadağ'da mağlup Anadolu Efes Karadağ'da mağlup 00:14
F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! 00:14
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 00:14
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! 00:14