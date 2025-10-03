KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025? KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS Lisans Genel Yetenek-Kültür, Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 KPSS sonuçları hakkında adayların merakı her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişi "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Lisans düzeyinde düzenlenen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, aylarca süren hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını görebilmek için sonuç tarihini bekliyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, 2025 KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü erişime açılacak. Bu tarih yaklaşırken adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlarını öğrenip tercih dönemine hazırlanmayı planlıyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı, ancak takvime göre yalnızca birkaç gün kaldı.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS'ye giren adaylar, açıklanacak puanların yanı sıra atama sürecinde nasıl bir yol izleyeceklerini de şimdiden araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

KPSS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ