Galatasaray Beşiktaş derbisinde Osimhen oynayacak mı? Osimhen'in son durumu!

"Osimhen derbide oynayacak mı?" sorusu Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in son antrenmanda yer almadığı ve Liverpool maçında yaşadığı kramp nedeniyle dinlendirildiği öne sürüldü. Taraftarlar heyecanla resmi kadro açıklamasını bekliyor. Peki, Osimhen Galatasaray Beşiktaş maçında oynayacak mı? Osimhen ilk 11'de mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Osimhen'in Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimali hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi TSİ 20:00'da BEIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan; Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai; Lemina, Torreira, Sara; Yunus Akgün, Sane, Osimhen

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun, Rafa Silva; Cerny, El-Bilal Toure, Abraham