Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Beşiktaş derbisinde Osimhen oynayacak mı? Osimhen'in son durumu!

Galatasaray Beşiktaş derbisinde Osimhen oynayacak mı? Osimhen'in son durumu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biri Victor Osimhen’in durumu oldu. Sarı-kırmızılılarda yıldız golcünün Beşiktaş karşısında sahada olup olmayacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisinde Osimhen oynayacak mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 09:14 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 09:14
Galatasaray Beşiktaş derbisinde Osimhen oynayacak mı? Osimhen'in son durumu!

"Osimhen derbide oynayacak mı?" sorusu Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in son antrenmanda yer almadığı ve Liverpool maçında yaşadığı kramp nedeniyle dinlendirildiği öne sürüldü. Taraftarlar heyecanla resmi kadro açıklamasını bekliyor. Peki, Osimhen Galatasaray Beşiktaş maçında oynayacak mı? Osimhen ilk 11'de mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Osimhen'in Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimali hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı? Devamını Oku BUNU DA OKU

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi TSİ 20:00'da BEIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan; Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai; Lemina, Torreira, Sara; Yunus Akgün, Sane, Osimhen

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun, Rafa Silva; Cerny, El-Bilal Toure, Abraham

