Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı?

Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı?

GalatasarayBeşiktaş derbisinde Icardi sahada olacak mı? sorusu gündemde. Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası ligde Galatasaray’ı sırtlayan Mauro Icardi, Süper Lig’de 6 maçta 5 golle etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcüyü derbide stratejik bir hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:22 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:26
Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda ligde forma giyen Mauro Icardi'yi Beşiktaş derbisinde hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor. Icardi, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve 6 maçta 5 gol kaydetti. Derbideki sahadaki rolü ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçında Icardi oynayacak mı? Icardi ilk 11'de olacak mı? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ICARDI OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası ligde Galatasaray'ı sırtlayan Mauro Icardi, Süper Lig'de 6 maçta 5 golle etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcüyü derbide stratejik bir hamle oyuncusu olarak değerlendirecek.

ICARDI İLK 11'DE OLACAK MI?

Okan Buruk, Mauro Icardi'yi hamle oyuncusu olarak derbinin gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanmayı hedefliyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in heyecan dolu derbisinde karşı karşıya geliyor. Mücadele, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Taraftarlar ve futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı canlı olarak takip edecek.

